С начала года в сахалинские медучреждения устроились больше 200 врачей
Более 220 врачей начали работать на Сахалине и Курилах в 2019 году. Свою эффективность показали меры поддержки медицинских специалистов – рост зарплаты, самые высокие в России «подъемные», выплаты на жилье. Привлечение врачей – один из показателей национального проекта «Здравоохранение», который перевыполнили в островном регионе. Итоги реализации нацпроектов за 9 месяцев 2019 года озвучили накануне на заседании стратегического совета, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В рамках нацпроекта с начала этого года в островных больницах и поликлиниках трудоустроены 222 врача. По инициативе областных властей, была усилена поддержка медицинских специалистов. Врачи получают от 1,4 до 2,6 миллиона рублей «подъемных», до 3 миллионов рублей на приобретение квартиры или до 25 тысяч рублей ежемесячно на аренду.
Также в регионе развернули борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Удалось на треть снизить число смертей от инфаркта миокарда на больничных койках. Запустили дистанционное наблюдение за пациентами с повышенным давлением. Увеличилось количество случаев, когда опасные онкологические заболевания выявляют на ранних стадиях. Сохранить жизни помогает новый метод обследования – низкодозовая компьютерная томография, которая позволяет обнаруживать малейшие изменения в органах дыхания.
Национальный проект «Демография» во главу угла ставит заботу о семьях и людях старшего поколения. В этом году 280 семейных пар бесплатно направили на процедуру экстракорпорального оплодотворения, хотя плановый показатель – 160 семей. Благодаря этому же проекту 510 сахалинцев предпенсионного возраста бесплатно прошли профессиональное обучение, при этом план – 190 человек.
В рамках нацпроекта «Образование» в День знаний в Долинске открылась новая школа на 800 мест. А «Культура» позволила создать виртуальный концертный зал на базе Сахалинской областной филармонии.
Исполняя задачи проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на островах расселили более 400 жителей аварийных домов и привели в порядок более 20 километров дорог.
Для удобства сахалинских предпринимателей открылся центр «Мой бизнес». Эту работу провели в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 8 человек получат гранты на «агростартапы» для развития сельскохозяйственных производств.
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