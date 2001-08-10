Коллеги из Москвы обучают сахалинских гинекологов новым методам диагностики рака
В Сахалинской области рассматривают возможности расширения методов диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях. С августа жители региона уже могут пройти обследование органов дыхания методом низкодозовой томографии. На очереди – внедрение скринингов на выявление онкопатологий желудка и кишечника, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областной минздрав.
Также специалисты изучают возможность внедрения скрининга рака шейки матки. В рамках всероссийского образовательного проекта ЖенПроСвет/Онкопатруль на Сахалин прибыла бригада врачей во главе с профессором кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, президентом Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН) Светланой Роговской. Главная цель столичных врачей – обсудить с островными коллегами вопросы стратегии профилактики рака шейки матки в регионе. В том числе, возможность применения в диагностических целях новой аппаратуры.
- Современные методы диагностики позволяют заглянуть внутрь человеческого организма и увидеть новообразование, казалось бы, в совсем недоступных местах, - уверена Светлана Роговская. Стандартное обследование женщин на онкогинекологию включает кольпоскопию, ПЦР-исследования, мазки на онкоцитологию и онкогенные типы вируса папилломы человека.
С недавних пор арсенал методов диагностики был дополнен разработкой австралийских ученых - аппаратом, принцип работы которого основан на опто-электронной технологии. Такая диагностическая система сканирует поверхность шейки матки, анализирует данные и спустя пару минут выводит на экран монитора результат.
- Обследование не требует специальной подготовки пациентки, - продолжает Светлана Роговская. – Процедура безболезненна и абсолютно безопасна, не вызывает повреждения исследуемой ткани. Но самое главное – это скорость получения результатов скрининга. Ждать несколько дней пациентке и доктору не нужно. Уже через несколько минут он появится на экране монитора - либо нормальный, либо патологический. Во втором случае мы определяем пациентку в группу риска по развитию рака шейки матки, проводим дополнительные анализы, чтобы как можно скорее начать лечение.
В областной центр столичные специалисты прилетели на несколько дней. В рамках визита они провели экспресс-скрининг на фокус-группе, его результаты важны для принятия решении о внедрении подобных повсеместных исследований. Также состоялся обучающий семинар для врачей на тему профилактики рака и ВПЧ-ассоциированных заболеваний. В семинаре приняли участие врачи из Южно-Сахалинска и районов области.
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