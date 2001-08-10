Сотрудники Дома Гоголя проведут семинар для сахалинских педагогов

Методический семинар для преподавателей средних общеобразовательных учреждений «Гоголь в школе» пройдет в музее книги Чехова 5 ноября. В предстоящий вторник, 5 ноября, ведущие специалисты московского Дома Гоголя расскажут об образовательных проектах музея. Отдельный блок в программе семинара посвятят поэме «Мёртвые души». Завершат семинар круглый стол «Основные проблемы изучения жизни и творчества Гоголя в школе» и авторская экскурсия по выставке «Мистический путь Николая Гоголя».

Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе музея, к участию в семинаре приглашаются преподаватели школ, гимназий, лицеев, колледжей, методисты, филологи и все, кто заинтересован в популяризации и распространении знаний о Гоголе и его творчестве.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 1 ноября 2019 года по электронной почте: stepanenko_aa@mail.ru, или по адресу: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, кабинет 306. Контактный телефон: 8 (4242) 43-65-83.