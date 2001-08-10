Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2019
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Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
12:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября

Ограничения для движения транспорта между школой № 6 и домом № 314 по улице Комсомольской в Южно-Сахалинске продлили до 16 ноября. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Напомним, на данном участке продолжается прокладка инженерных сетей для дополнительного здания школы № 6.

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