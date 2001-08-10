Юные одаренные сахалинцы соберутся на осенней сессии школы «Эврика»

Около семидесяти школьников со всей Сахалинской области соберутся на осенней сессии школы для одаренных детей «Эврика». Занятия пройдут с 28 октября по 1 ноября на базе регионального центра оценки качества образования.

Как сообщили ТИА "Острова" в «Эврике», ее ученики - победители и призеры муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по предметам естественно-математического цикла. Кроме того, в осенней сессии примут участие школьники, получившие рекомендации от педагогов по итогам летней сессии.

Школа специализируется на двух направлениях: физико-математическом и химико-биологическом. Специально для обучения ребят приглашены педагоги из онлайн-школы «Фоксфорд» (Москва), Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск), физико-математической школы при Новосибирском государственном университете, лицея №131 Казани, Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (Новосибирск), Института ядерной физики им. Будкера СО РАН, образовательного центра «Горностай» (Новосибирск). В расписание включены теоретические и практические занятия.

Кроме того, 1 и 2 ноября для учителей островного региона пройдет семинар «Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников по предметам естественно-математического цикла». В качестве спикеров выступят педагоги из учебных заведений Новосибирска, Казани и Москвы.