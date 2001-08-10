Около ста сахалинцев соберет семинар, посвященный трезвости

Образовательный семинар-практикум «Трезвенническая профилактическая работа в молодежной и образовательной среде» состоится на Сахалине. Он пройдет в ЦРДК «Юбилейный» в Тымовском и областном центре с 28 по 31 октября.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном агентстве по делам молодежи, в семинаре поучаствуют около 100 человек. Это специалисты по работе с молодежью, педагоги, методисты, директора школ и ССУЗов, заместители директоров школ по учебной и воспитательной работе, специальные и школьные психологи, социальные педагоги и профилактологи.

- Мы хотим подготовить будущих преподавателей нового предмета «Уроки культуры здоровья» в школах и научной дисциплины «Собриология» в ВУЗах и ССУЗах области. Участники семинара изучат разные направления: алкогольно-наркотическую ситуацию в современном мире и пути разрешения этой проблемы, подходы к трезвенническому воспитанию в образовательном процессе, - рассказали организаторы.

Обучать сахалинских специалистов будут профессоры из Красноярска, Нижнего Новгорода и Якутска. Они подготовили не только лекции, но и различные практические занятия, круглые столы, тренинги.

Семинар продлится два дня. В завершении участники получат удостоверения о повышении квалификации.