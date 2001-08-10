Циклон приближается к Сахалинской области
В субботу днем с приближением циклона с запада погода на Сахалине постепенно будет ухудшаться. Об этом сообщает Сахалинский УГМС.
Сначала на юге, затем на севере пойдет небольшой дождь, в прибрежных районах усилится ветер до 15-17 м/с. В воскресенье циклон переместится на север Охотского моря, ожидаются дожди, которые днем в воскресенье на юге острова будут прекращаться. Температура в субботу ночью 3…8°, на севере -1…+4°, днем 9…14°. В воскресенье ночью ожидается 2…7°, днем 5…10°, на юге до 13°.
В понедельник будет преобладать погода без осадков, лишь ночью на севере ожидаются небольшие осадки. Ночные температуры воздуха понизятся на 2-4°.
Днем во вторник (29 октября) к Сахалину приблизится очередной циклон, который принесет дождливую погоду. В четверг циклон уйдет в Охотское море, на юге дожди прекратятся; ночью будет от -2 до +5°, днем +8…+13°. На севере Сахалина до конца недели сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками, температура ночью около 0°, днем +1…+6°.
В предстоящие выходные дни погода Курильских островов окажется под влиянием циклона, смещающегося по Тихому океану. Сначала на юге гряды, затем на севере ожидается дождь. Температура 4…9°, днем на юге 8…13°. В течение рабочей недели по Тихому океану пройдет серия циклонов. На островах сохранится неустойчивая погода, временами пройдут дожди, в первые дни недели на юге без осадков. Температура существенно не изменится.
В Южно-Сахалинске в субботу ночью без осадков, температура +4…+6°; днем ожидается небольшой дождь и температура 10...12°. В воскресенье ночью ожидается дождь, который днем прекратится. Температура без изменений.
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