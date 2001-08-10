Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2019
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09:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Новый памятник открылся в южно-сахалинском сквере Таможенников

Новый памятник открылся в южно-сахалинском сквере Таможенников

Скульптурную композицию двух героев советского кинематографа – таможенника Верещагина и красноармейца Петрухи установили в центре Южно-Сахалинска. На открытие памятника в сквер Таможенников пришли представители Сахалинской таможни, мэрии, воплотившей проект, и других органов власти. Новая скульптура стала своего рода подарком таможенникам от администрации, так как и сквер, и памятник появились благодаря городскому финансированию.

Кроме того, на праздничной церемонии одиннадцать сотрудников ведомства были отмечены благодарностями губернатора Сахалинской области и мэра города, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областной таможни.

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