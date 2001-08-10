Холмчане будут делать рентген на новом комплексе

Холмская больница получила новый рентген-комплекс. На смену устаревшему пленочному рентген-аппарату пришел цифровой прибор нового поколения. Оборудование установлено в лечебном корпусе ЦРБ на улице Советской и уже работает. Ранее в этом году на переоснащение островных медучреждений направили 2,7 миллиарда рублей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Комплекс позволяет выполнять практически все профильные обследования: от рентгеноскопии органов грудной клетки до рентгенографии всех органов и костей. По словам медиков, аппарат удобен для пациента и оператора. Он мобильный – можно поднимать стол, опускать его в разных ракурсах, менять положение с горизонтального на вертикальное.

– Преимущества нового диагностического комплекса в отличие от старого пленочного аппарата – в минимальной лучевой нагрузке на пациента и медицинский персонал, – рассказала и.о. главного врача Холмской центральной районной больницы Екатерина Варварина. – Качество снимков – отменное. При необходимости можно детализировать изображение. И самое главное – не нужно тратить время на проявку пленки, что ускоряет процесс обследования. Если раньше за смену сделать снимок могли около 30 человек, теперь – 50.

Диагностический комплекс оснащен устройством для цифровой обработки рентгеновских изображений и имеет возможность архивирования в электронном базе. С помощью компьютера врачи могут в динамике смотреть, что происходит с пациентом. Специалист открывает электронную карту пациента и получает доступ к необходимой информации.

Поэтапное обновление материально-технической базы медицинских учреждений ведется в рамках реформы системы здравоохранения Сахалинской области. Не так давно новое цифровое оборудование также было установлено в Невельской и Анивской центральных районных больницах.

– В последние годы обновление материально-технической базы Холмской ЦРБ идет ускоренными темпами, – отметил министр регионального здравоохранения Владимир Ющук. – В прошлом году были закуплены компьютерный томограф и рентген-аппарат – они установлены в стационарном комплексе по улице Мичурина. В этом году мы имеем возможность обновить оборудование в другом корпусе больницы – на улице Советской. Рентген-комплекс уже установили. На очереди – монтаж нового цифрового флюорографа. Сейчас в помещении, где он появится, ведется ремонт.

Подобная аппаратура приобретается по всему региону. Спектр рентгенографического оборудования – флюорографы, рентген-аппараты, передвижные ренгенологические комплексы. Благодаря их внедрению удается расширить круг диагностических исследований и повысить выявляемость заболеваний на ранних стадиях.