Юных корсаковцев научат создавать модели транспорта
Центр технического творчества молодежи «Техносфера» открыли в Корсакове. Его воспитанники могут выбрать для обучения одно из пяти направлений. На «Робосфере» дети изучат автоматизированные технические системы, на «Радиосфере» – принципы работы радиосвязи. Кроме того, на «Автосфере», «Авиасфере» и «Судосфере» ребят научат конструировать и создавать модели разных видов транспорта, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.
Поддержку в реализации проекта оказала администрация района. Из местного бюджета на организацию работы центра выделили около 22 миллионов рублей. Эти средства пошли на ремонт помещения и закупку современного высокотехнологического оборудования, включая лазерные и гравировальные станки, 3D-принтеры, электронные конструкторы и наборы робототехники. За счет субсидии в центре смогут бесплатно обучаться 100 воспитанников.
– Наша цель – познакомить детей с миром инженерных наук и высоких технологий, привить интерес к техническому творчеству через проектную работу. Максимальный акцент сделан на практической деятельности, – рассказал директор и основатель центра Александр Пырков.
Набор детей в «Техносферу» начался заранее – весной этого года. Запись велась активно, заявки поступали от школьников со всего района. Чтобы выявить склонности учеников и распределить их по направлениям, с детьми провели тестирование и собеседование.
– Мое главное увлечение – робототехника. Раньше для того, чтобы ею заниматься, ездил в Южно-Сахалинск. Замечательно, что теперь такая возможность появилась у нас в Корсакове. Техническое оснащение здесь очень хорошее, есть возможность воплощать в жизнь свои самые смелые технические идеи, – поделился четырнадцатилетний воспитанник «Техносферы» Николай Сидорин.
Руководители учреждения уже наметили амбициозные планы. В их числе – запуск грузового беспилотного «шаттла» в стратосферу, который своими руками соберут ребята.
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