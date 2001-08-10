Медики из Москвы будут консультировать островитян по видеосвязи

Сахалин первым в России запустит медконсультации по видеосвязи. Новая медицинская услуга заработает во всех поликлиниках региона. Островитяне смогут воспользоваться ею уже с 1 ноября. Пациентам станут доступны бесплатные онлайн-консультации более 20 высококвалифицированных специалистов из Москвы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Первые онлайн-консультации в тестовом режиме прошли в четвертой поликлинике Южно-Сахалинска. Их посетили пациенты, которым требовалась помощь специалистов самого высокого уровня. Теперь пообщаться с такими врачами островитяне могут абсолютно бесплатно, не выезжая за пределы региона. Причем услуга будет доступна везде - от Охинского района до Курил.

Одной из первых новой возможностью воспользовалась островитянка, у которой уже долгое время болит спина. На Сахалине возникли сложности с установкой точного диагноза и тактикой лечения. Наконец появился выход - женщине помогла консультация с высококлассным московским специалистом.

- Считаю, что это очень правильная и хорошая идея. У нас не всегда можно вовремя попасть к нужному врачу. К тому же, в крупных городах живет очень много людей, а значит, у медиков больше опыта, - отметила жительница Южно-Сахалинска. – Таких случаев, когда нужна помощь лучших врачей страны, на острове немало. Поэтому, услуга будет востребованной.

Островитяне пообщались с московскими нейрохирургом, нефрологом и гастроэнтерологом. Причем специалисты были готовы к встрече с пациентами – через интернет им доступны результаты анализов и история болезни сахалинцев.

- Мы и раньше консультировали пациентов из других городов, но в таком масштабе это будет происходит впервые. Думаем, всё получится. Конструктивный настрой чувствуется с обеих сторон, – рассказал главный врач Первого клинического медицинского центра Александр Лисин.

Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта. К услугам специалистов с материка будут прибегать при нехватке талонов на прием к местным врачам.

- Бывают ситуации, когда островные медики не в силах помочь пациентам. Не хватает квалификации, опыта. Тогда лечащий врач также будет записывать на прием к узкому специалисту по видеосвязи, - отметил глава регионального минздрава Владимир Ющук. - На следующей неделе мы полностью заканчиваем подготовку наших медучреждений к применению этой технологии. Важный момент - видеосвязь проходит по закрытым каналам, поэтому личные данные людей будут надежно защищены.

Напомним, в этом году губернатор Валерий Лимаренко области инициировал в островном здравоохранении масштабные изменения. На переоснащение островных медучреждений выделили 2,7 миллиарда рублей. Было приобретено 225 единиц новейшей техники. На капремонт медучреждений в этом году было выделено 1,2 миллиарда рублей, что позволило обновить внешний вид более 20 больниц и поликлиник.

Кроме того, в 2019-м выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Вдвое увеличен целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы. Для привлечения специалистов выплачиваются самые высокие подъемные в стране – от 1,45 до 2,6 миллиона рублей в зависимости от района трудоустройства. Медикам компенсируют до 25 тысяч рублей на аренду квартиры. В ближайшие 5 лет на Сахалине и Курилах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения.

Последнее нововведение приведет к тому, что в области должна быть серьезно снижена острота проблемы нехватки узких специалистов. Консультации по видеосвязи будут оказывать в 36 поликлиниках области.