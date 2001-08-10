Тихоокеанское
информационное агентство
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17:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Листерии нашли в говядине, привезенной на Сахалин из Новосибирска

Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований мясной продукции производителя из Новосибирской области обнаружили бактерии рода Listeria. Исследование говяжьих наборов для бульона и полуфабриката из говядины на кости проводилось по обращению владельца продукции, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Результаты исследований внесены в государственные информсистемы «Веста» и «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.

Полученные результаты доведены до владельца продукции для предотвращения ее реализации.

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