Пригородный поезд «Поронайск – Победино» не будет ездить с 1 ноября

С 1 ноября прекращается курсирование пригородных пассажирских поездов №6301 «Поронайск – Победино» и №6302 «Победино – Поронайск». Это связано с закрытием дачного сезона, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу. 31 октября поезда в этом году выйдут на линию в последний раз. Все их пассажиры получат памятные подарки. Возобновление движения данных поездов состоится 1 мая 2020 года.

Напомним, купить билет на все пригородные и дальние поезда, не выходя из дома, можно с помощью мобильного приложения «РЖД – Пассажирам», доступного для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play или AppStore. Для покупки билетов через приложение необходимо зарегистрироваться. Также для входа в приложение можно использовать логин и пароль от личного кабинета на сайте ОАО «РЖД».