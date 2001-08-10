Сахалинцы бесплатно обследовались в областной библиотеке
Мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с инсультом, прошло в сахалинской областной библиотеке. В рамках акции посетители могли пройти комплексное обследование, которое проводили специалисты центра медицинской профилактики и врачебно-физкультурного диспансера, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
- Во время такого обследования определяются факторы физического развития, измеряется артериальное и внутриглазное давление, - рассказывают специалисты Сахалинского областного центра медицинской профилактики. - В программе медосмотра и экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам, обследование сосудов, определение количество вредных веществ в выдыхаемом воздухе, экспресс-анализ холестерина и глюкозы в крови.
На площадке также работали специалисты городской, областной больниц, консультативно-диагностического центра и городской поликлиники №4, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, областного наркологического диспансера.
Среди желающих проверить свое здоровье сахалинцы разных возрастов. Часть из них пришли впервые, некоторые повторно.
За время акции 23 человека прошли обследование у специалистов центра медицинской профилактики и 25 посетителей обследовали медики врачебно-физкультурного диспансера. Консультацию психолога-нарколога получили три сахалинца, а сделать обследование на ВИЧ и гепатит изъявили желание 15 человек.
Консультацию врача-невролога во время мероприятия получили 48 человек. У шести из них выявлены патологические изменения. Пятеро направлены на дообследование к узким специалистам в прикрепленные поликлиники, один человек будет дообследован в условиях стационара. Ультразвуковое исследование брахеоцефальных сосудов сделали 36 человек. У шести из них выявлен стеноз - закупорка сонной артерии более, чем на 35%, что является фактором риска развития ишемического инсульта.
Во время проведения акции «Подари себе жизнь» на площадке с восточной стороны областной библиотеки работал мобильный диагностический комплекс, в котором семь сахалинцев прошли флюорографию органов грудной клетки и семь женщин - маммографию.
- В будние дни я занята и не могу пройти такие исследования, - рассказывает жительница Южно-Сахалинска Любовь Васильевна. - Поэтому, когда проходят такие мероприятия - пользуюсь моментом. Очень удобно! Прихожу, делаю, забираю результат и потом отношу его своему врачу в поликлинику.
Пока одни сахалинцы проверяли свое здоровье в областной библиотеке, свыше 100 человек узнали про первые признаки инсульта от волонтеров-медиков. Добровольцы в рамках акции раздавали листовки, магниты и рассказывали о болезни прохожим в сквере библиотеки и отдыхающим в городском парке культуры и отдыха имени Гагарина.
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