Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2019
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Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
10:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Дальневосточный транспортный прокурор проконсультирует островитян

Дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов проведет выездной прием граждан по вопросам исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также в таможенной сфере.

Прием состоится 15 ноября с 09.00 до 11.00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34, третий этаж). При себе необходимо иметь паспорт.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам: 8 (4212) 73-69-60, 42-49-01, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинскую транспортную прокуратуру.

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