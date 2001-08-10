Дальневосточный транспортный прокурор проконсультирует островитян

Дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов проведет выездной прием граждан по вопросам исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также в таможенной сфере.

Прием состоится 15 ноября с 09.00 до 11.00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34, третий этаж). При себе необходимо иметь паспорт.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам: 8 (4212) 73-69-60, 42-49-01, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинскую транспортную прокуратуру.