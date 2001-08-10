«Окно доверия» заработало в южно-сахалинской поликлинике №2

В южно-сахалинской поликлинике №2 заработало «Окно доверия». Любой посетитель может записать видеообращение и поделиться своим мнением о работе медицинского учреждения, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

На первом этаже, рядом со входными дверями установили две видеокамеры. Нажав на кнопку, можно оставить жалобу, предложение или благодарность. Запись ведется одну минуту. Чтобы получить ответ, следует назвать свое полное имя и номер телефона. Обращения рассматривает руководство медучреждений и регионального минздрава.

– Второй поликлинике досталась почетная роль первооткрывателя. В течение месяца «Окна доверия» появятся в 36 лечебных учреждениях по всей области, – рассказал Валерий Лимаренко. – Услышать о существующей проблеме – это самое главное. Чем скорее руководство медучреждений узнает о том, что волнует пациентов, тем скорее сможет исправить острые моменты.

Жительница Южно-Сахалинска Татьяна Югай пришла сдать анализы и обратила внимание на нововведение.

– Это очень удобно. Как будто рассказываешь невидимому собеседнику о плохом и хорошем. Я уже 35 лет хожу во вторую поликлинику. В последнее время гораздо лучше стало. Сейчас кровь приходишь сдавать ко времени, очередей нет. Да и к узким специалистам теперь проще попасть. Хочется верить, что люди меньше болеть станут, – поделилась пациентка.

Главный врач медучреждения Мила Тен считает, что «Окно доверия» поможет наладить диалог между врачами и пациентами. Отметим, что поликлиника №2 первой на Сахалине начала работать по принципам «бережливого производства». Здесь модернизировали регистратуру, создали два кабинета неотложной помощи, ввели электронную запись на сдачу анализов. В результате – сократились очереди, исчезли барьеры в общении между медиками и посетителями.

Напомним, что эффективным инструментом обратной связи с пациентами является также горячая линия «1-300». Она была запущена в Сахалинской области с 1 апреля по инициативе Валерия Лимаренко. По этому номеру можно записаться на прием, оставить жалобы и предложения, а также воспользоваться услугой «спросить онколога». На сегодняшний день в службу поступило почти 200 тысяч звонков, из них – 14 тысяч обращений.