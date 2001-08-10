Плохой сварной шов привел к вскрытию нового асфальта в Южно-Сахалинске

Из-за дефекта на тепловой сети в Южно-Сахалинске пришлось приостановить работу коллектора и вскрыть дорожное покрытие. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию областного центра.

По данным «Сахалинской коммунальной компании», в межотопительный период под проезжей частью улицы Пограничной проводился капитальный ремонт ветхой тепловой сети, мероприятия были запланированы и осуществлены до начала капремонта проезжей части.

- При дальнейшей эксплуатации, через три недели появился дефект, для его устранения пришлось приостановить работу теплового коллектора и произвести вскрытие участка. Сейчас тепловая сеть снова в работе, - рассказал заместитель генерального директора Сахалинской коммунальной компании Павел Капишов.

Подрядчик, который некачественно произвел сварной шов, должен восстановить нарушенное в ходе работ благоустройство 29 октября. С ним ведется претензионная работа.