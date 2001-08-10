Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2019
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14:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Отдельные полосы для автобусов могут сделать на южно-сахалинских дорогах

Комплексную схему организации дорожного движения разработали для Южно-Сахалинска. Работу по проведению соответствующих исследований и разработке финального документа в рамках муниципального контракта выполнил ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ, Москва), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.

Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) - это целый комплекс мероприятий, подкрепленных документами стратегического планирования, который помогает обеспечить безопасность дорожного движения, улучшить условия перемещения транспортных средств и пешеходов, а также обеспечить грамотное дальнейшее развитие улично-дорожной сети областного центра.

В рамках контракта исполнителем была проведена обширная работа по сбору и обработке информации о транспортной ситуации в Южно-Сахалинске. Были изучены работа пассажирского транспорта, интенсивность движения, состав и плотность транспортных потоков. Затем проведен всесторонний анализ перспектив развития городской среды. Итогом стала разработка предложений по развитию улично-дорожной сети, например, по введению выделенных полос для общественного транспорта, упорядочению парковочного пространства, развитию велоинфраструктуры и пешеходного движения и множеству других мероприятий, которые помогут создать удобную транспортную систему в городе.

Среди запланированного:

  • управление распределением транспортных средств на дорогах;
  • повышение пропускной способности дорог, формирование кольцевых пересечений и примыканий, реконструкция перекрестков и строительство транспортных развязок;
  • оптимизация циклов светофорного регулирования, управление светофорными объектами;
  • развитие инфраструктуры для обеспечения безопасного движения пешеходов и велосипедистов;
  • введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств;
  • развитие парковочного пространства (преимущественно за пределами дорог);
  • организация движения маршрутных транспортных средств;
  • оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта;
  • организация пропуска и движения грузовых транспортных средств;
  • регулирование скоростного режима движения на отдельных участках дорог или в различных зонах;
  • обеспечение благоприятных условий для движения людей с ограниченными возможностями здоровья;
  • обеспечение безопасных маршрутов движения детей к образовательным организациям;
  • развитие сети дорог, повышение эффективности функционирования УДС;
  • расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Использование КСОДД позволит распределить транспортные потоки,   упорядочить и улучшить работу общественного транспорта, повысить пропускную способность улично-дорожной сети, устранить очаги аварийности, грамотно организовать парковочное пространство, а в перспективе снизить как экономические потери при осуществлении дорожного движения, так и негативное воздействие  автомобильного транспорта на окружающую среду.

Документ уже прошел согласование Госавтоинспекции и министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Сейчас идет завершающая работа по приемке документации.

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