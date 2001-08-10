Отдельные полосы для автобусов могут сделать на южно-сахалинских дорогах
Комплексную схему организации дорожного движения разработали для Южно-Сахалинска. Работу по проведению соответствующих исследований и разработке финального документа в рамках муниципального контракта выполнил ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ, Москва), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.
Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) - это целый комплекс мероприятий, подкрепленных документами стратегического планирования, который помогает обеспечить безопасность дорожного движения, улучшить условия перемещения транспортных средств и пешеходов, а также обеспечить грамотное дальнейшее развитие улично-дорожной сети областного центра.
В рамках контракта исполнителем была проведена обширная работа по сбору и обработке информации о транспортной ситуации в Южно-Сахалинске. Были изучены работа пассажирского транспорта, интенсивность движения, состав и плотность транспортных потоков. Затем проведен всесторонний анализ перспектив развития городской среды. Итогом стала разработка предложений по развитию улично-дорожной сети, например, по введению выделенных полос для общественного транспорта, упорядочению парковочного пространства, развитию велоинфраструктуры и пешеходного движения и множеству других мероприятий, которые помогут создать удобную транспортную систему в городе.
Среди запланированного:
- управление распределением транспортных средств на дорогах;
- повышение пропускной способности дорог, формирование кольцевых пересечений и примыканий, реконструкция перекрестков и строительство транспортных развязок;
- оптимизация циклов светофорного регулирования, управление светофорными объектами;
- развитие инфраструктуры для обеспечения безопасного движения пешеходов и велосипедистов;
- введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств;
- развитие парковочного пространства (преимущественно за пределами дорог);
- организация движения маршрутных транспортных средств;
- оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта;
- организация пропуска и движения грузовых транспортных средств;
- регулирование скоростного режима движения на отдельных участках дорог или в различных зонах;
- обеспечение благоприятных условий для движения людей с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение безопасных маршрутов движения детей к образовательным организациям;
- развитие сети дорог, повышение эффективности функционирования УДС;
- расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Использование КСОДД позволит распределить транспортные потоки, упорядочить и улучшить работу общественного транспорта, повысить пропускную способность улично-дорожной сети, устранить очаги аварийности, грамотно организовать парковочное пространство, а в перспективе снизить как экономические потери при осуществлении дорожного движения, так и негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду.
Документ уже прошел согласование Госавтоинспекции и министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Сейчас идет завершающая работа по приемке документации.
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