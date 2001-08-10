Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2019
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15:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Владимир Путин может прилететь на Сахалин на патриотический слёт

Всероссийский молодежный патриотический слет пройдет в Сахалинской области в 2020 году. Содействие в его проведении окажет правительство России. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с общественниками, где обсуждалось развитие Дальнего Востока.

Патриотический слет состоится в начале сентября 2020 года. Ожидается, что участие в мероприятии примет Владимир Путин. Он прилетит на Сахалин после Восточного экономического форума во Владивостоке, передает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.

В перечне поручений отражены десятки актуальных для дальневосточников вопросов. Это повышение качества образования, развитие спорта, волонтерского движения, программа переселения соотечественников, расширение мер поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, борьба с наркоманией. Обширный блок посвящен защите природы, сохранению культурного наследия, продвижению туризма.

Особое внимание уделяется семьям с детьми. Так, дано поручение проработать вопрос создания инженерной и коммунальной инфраструктуры на земельных участках, которые получают многодетные и участники программы «дальневосточный гектар». Рассматривается возможность использовать материнский капитал на газификацию жилья и подключение к сетям.

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