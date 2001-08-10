Мэрия: ярмарка у Дома торговли будет работать ежедневно до конца года

По просьбам южносахалинцев и местных товаропроизводителей работа ярмарочной площадки, расположенной на территории возле Дома торговли (пр. Мира, 106а), будет продлена до конца года. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

Приобрести продукцию от сахалинских предприятий и садоводов-огородников горожане могут ежедневно до 31 декабря. Площадка будет функционировать с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, а в субботу и воскресенье - с 9.00 до 15.00.

Напомним, разрешение для участия в ярмарке можно получить в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка. Дополнительная информация размещена на сайте администрации Южно-Сахалинска.