Часть «Южного кольца Сахалина» благоустроили
В Томаринском районе благоустроили туристические достопримечательности. На въезде в город встречает граффити от петербургского художника. К бывшему синтоистскому храму теперь ведет удобная лестница. А в селе Пензенском приводят в порядок сквер возле памятника Лаперузу. Проекты реализовали при финансовой поддержке правительства области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ПСО.
Эти места туристического притяжения – часть популярного автомобильного маршрута «Южное кольцо Сахалина». Следуя по нему, за один день можно посетить пять районов, проехать свыше 400 километров и увидеть более 15 памятников истории и культуры.
Одна из самых популярных сахалинских достопримечательностей – ворота тории и остатки синтоистского храма в Томари. Раньше томаринцам и туристам приходилось взбираться на холм по глинистому склону, цепляясь за ветки шиповника. После дождей и зимних снегопадов путь к памятникам Карафуто становился еще более тернистым. Теперь к бывшему синтоистскому храму ведет удобная лестница длиной больше 30 метров. Через ручей по дороге к роднику перебросили мостик.
Удобство и безопасность такого благоустройства оценили не только местные жители, но и зарубежные гости.
– Мне рассказывали, что сюда очень тяжело подниматься. Но, когда мы приехали, я увидел такую замечательную лестницу. Хочу выразить благодарность людям, которые это сделали, – поделился сотрудник исторического музея японской префектуры Хоккайдо Акиё Сузуки.
Копилку достопримечательностей Томари пополнило также граффити от художника из Санкт-Петербурга Антона Цветкова – более известного как Фломастер. На безликой стене на въезде теперь красуется название города, а в буквах запечатлены все места притяжения туристического притяжения в районе. Рисунок уже успел стать популярной среди томаринцев и гостей фотозоной.
Развернулась работа и в селе Пензенском. В ноябре завершится благоустройство территории возле памятника французскому мореплавателю Жану Франсуа де Лаперузу.
– Проект создавался по нашим рисункам, – рассказала ученица пензенской школы Дарья Кошля. – Мы с ребятами предложили, что и где поставить, какие будут фонари. Почти так все сейчас и делается.
– В нашем районе – масса культурных и природных достопримечательностей. Томари встречает путешественников по западному и восточному побережьям Сахалина. Мы продолжим приводить в порядок места туристического притяжения, что радовать томаринцев, всех островитян и гостей из других регионов и стран, – отметил глава района Александр Кобелев.
В Томари планируется обустроить набережную. Центр города в следующем году украсит сквер, а уже в этом появится еще одно граффити на стенах трансформаторной подстанции. Все это – часть работы по благоустройству «Южного кольца Сахалина». На важность развития туристической инфраструктуры указал и губернатор Валерий Лимаренко во время своего октябрьского визита в Томаринский район.
В 2019 году в несколько раз вырос турпоток на Сахалин и Курилы. Добиться этого удалось в том числе благодаря возросшему финансированию. По поручению главы региона на развитие сферы туризма было выделено более 530 миллионов рублей. На эти средства обустроили экологические тропы и другие места притяжения в 12 районах островной области. В прошлом году сумма была почти в четыре раза меньше – 132 миллиона.
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