Островитяне смогут проверять подлинность лекарств
Сахалинцы с помощью смартфона смогут самостоятельно проверять подлинность лекарств. Такая возможность появится с 1 января 2020 года. С этого времени согласно российскому законодательству на все медикаменты начнут наносить специальный штрих-код. По нему сахалинцы смогут узнать информацию о товаре – наименование, производителя, дату выпуска, срок годности, сведения от регистрации данного лекарственного препарата. Для этого необходимо установить на телефон мобильное приложение «Честный знак», передает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.
– С помощью системы мониторинга люди будут надежно защищены от поддельных товаров. Это касается не только отечественных, но и зарубежных лекарств, – рассказал начальник отдела контроля за мониторингом и обращением лекарственных средств и изделий медицинского назначения на территории Сахалинской области регионального минздрава Лариса Довгополова. – Кроме того, с рынка уйдут предприятия, уклоняющиеся от налогов и занимающиеся контрафактом. Подделать такой штрих-код практически невозможно – в него вложены сложные криптографические алгоритмы.
Маркировка лекарственных препаратов в России вводится впервые. На пути от производителя к потребителю товар будет проходить несколько стадий регистрации – и на каждой из них его проверят на подлинность.
Сегодня островные аптеки и медицинские организации, которые продают в розницу препараты, активно подключаются к информационной системе маркировки. Это сделали уже более 90% процентов всех учреждений. Остальных специалисты регионального Росздравнадзора призывают не медлить.
– Для регистрации требуется лишь наличие электронной подписи и лицензия на медицинскую деятельность, – говорит Лариса Довгополова. – Для предприятий и лечебных учреждений, не вошедших в систему маркировки, предусматривается административная ответственность – штраф до 100 тысяч рублей.
Промаркированные препараты поступят в продажу с нового года. Однако лекарства без маркировки исчезнут не сразу. Медикаменты с QR-кодом на упаковке будут вытеснять их постепенно – фармацевтическим и медицинским учреждениям законодатели дают срок на реализацию выпущенных ранее препаратов.
Отметим, проверять подлинность лекарств с помощью смартфона островитяне могут с 1 октября этого года. Однако это касается лишь небольшого списка дорогостоящих препаратов.
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