Ремонт 4-х участков дорог не закончат в Южно-Сахалинске по вине подрядчика

В областном центре капитальный ремонт и благоустройство городских улиц выходят на финишную прямую. До окончания сроков муниципальных контрактов подрядчикам осталось выполнить в основном только сопутствующие работы. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию Южно-Сахалинска.

Как рассказал руководитель МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик, подрядные организации выполнили основные виды работ, которые должны проводиться в благоприятный климатический период. Это укладка асфальтобетонного покрытия проезжих частей и тротуаров. До окончания сроков муниципальных контрактов остается нанести разметку, установить дорожные знаки, опоры освещения и тому подобного.

- В целом картина по городу благоприятная, - говорит Евгений Кулик. - В стадии завершения такие серьезные объекты, как участки Коммунистического пр., ул. Вокзальной, ул. Ленина. Все они уже открыты для движения автотранспорта, ведутся завершающие работы. По большинству объектов этого года тоже хороший процент исполнения.

Всего на этот год, в том числе по переходящим контрактам, было запланировано отремонтировать 28 участков дорог (около 13 км). Завершены работы на 5 объектах: ремонт ул. Пограничной от ул. Ленина до ж/д путей, благоустройство ул. 1905 года (от ул. Лермонтова до пер. Барачного), ул. Батурова (от ул. 1-й Октябрьской до ул. 1-й Восточной), ул. Светловка (от ул. Ленина до ул. Аграрной), благоустройство пер. Барачного.

В завершающей стадии работы еще на 15 участках. Однако 4 из них по вине подрядчика ООО «Альянсспецстрой» в этом году в полном объеме выполнены не будут. Это благоустройство и капитальный ремонт 2 участков ул. Рождественской, ул. Зимы и ул. Фламинго в Октябрьском. По информации МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», готовность объектов на сегодняшний день очень низкая: участок ул. Рождественской от ул. Дзержинского до ул. Чехова - 35%, участок ул. Рождественской от пр. Мира до ул. Дзержинского - 20%, ул. Зимы - 37%. К благоустройству ул. Фламинго подрядчик практически не приступал. Была произведена лишь отсыпка 120 метров дороги щебнем, причем не той фракции, которая предусмотрена проектной документацией. Поэтому процент исполнения муниципального контракта на этом объекте нулевой.

МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ведет работу по расторжению муниципальных контрактов с подрядчиком со всеми положенными в этом случае санкциями. Процедура расторжения и выбор новой подрядной организации займут время. Ориентировочно новые муниципальные контракты будут заключены в декабре, когда проводить какие-либо строительные мероприятия уже невозможно. Поэтому работы по этим объектам возобновятся весной и завершатся в летний период 2020 года.

В администрации Южно-Сахалинска отмечают, что сейчас главная задача муниципалитета - обеспечить оптимальные условия для горожан до возобновления строительных работ.

Сергей Надсадин поставил задачу департаменту городского хозяйства силами муниципалитета подготовить незавершенные объекты к зиме.

- С компанией, которая не выполнила свои обязательства, администрация сейчас ведет работу. Вместе с тем моя задача, как мэра, - создать для горожан комфортные условия. Они не должны терпеть неудобства, пока мы разбираемся с подрядчиком. По большому счёту, это людям и неинтересно. Я поручил специалистам оперативно провести обследование каждого объекта и обозначить четкий объем работ, который необходимо выполнить, чтобы уже сейчас обеспечить беспрепятственный и удобный проход и проезд по этим дорогам до следующего строительного сезона, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Из переходящих контрактов - 8 объектов. Среди них реконструкция дорог в 25-м микрорайоне. Напомним, здесь сроки ремонта также сорвал нерадивый подрядчик. Сейчас на объекте работает новая подрядная организация. На данный момент выполнено асфальтирование улиц Тихой, Клубной, Анивской (от ул. Киевской до ул. Кузнечной). При условии благоприятной погоды до окончания строительного сезона планируется заасфальтировать улицы Телеграфную, Моторную, Кузнечную, Тихую (от ул. Деповской до ул. Моторной), Анивскую (от ул. Моторной до ул. Кузнечной) и Киевскую. Проезжие части уже подготовлены к асфальтированию, поэтому в случае если провести асфальтовые работы в этом сезоне не представится возможным, в зиму улицы войдут в щебне. Работы по ул. Деповской (от ул. Железнодорожной до ул. Тихой) будут завершены в 2020 году.

Продолжится в 2020 году строительство ул. Фархутдинова от пр. Мира до ул. Ленина. Участок на сегодняшний день заасфальтирован, оборудуются тротуары. В 2020 году будет построена кольцевая развязка на ул. Ленина.

Еще из переходящих контрактов - реконструкция дороги с. Дальнее - с. Елочки, строительство дорог в с. Дальнем (в том числе моста через р. Владимировку), благоустройство ул. Деповской от ул. Тихой до ул. Кирпичной, капитальный ремонт ул. 2-й Центральной на участке от ул. И.Куропатко до ж/д путей (завершение - 2020 год).

В этом году заключены муниципальные контракты на продолжение капитального ремонта: ул. Ленина от ул. Сахалинской до заезда на оптово-торговую базу (срок окончания - 2021 год), ул. Украинской от моста через р. Красносельскую на запад, Коммунистического пр. от пр. Мира до ул. Вокзальной. Подрядчики начали закупку материалов, работы начнутся в весенний период 2020 года.