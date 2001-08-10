Сахалинцы смогут написать этнографический диктант

Сахалинцев и курильчан приглашают написать этнографический диктант. Всероссийская просветительская акция состоится 1 ноября в 11:00. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. В островном регионе диктант пройдет на 37 площадках в 16 муниципальных образованиях, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Акция позволит оценить уровень этнографической грамотности участников. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 общих вопросов и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих. Также на официальном сайте акции с 1 по 4 ноября будет организовано онлайн-тестирование. Его смогут пройти те, у кого нет возможности посетить региональные площадки.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на официальном сайте акции 10 ноября, а индивидуальные результаты – 12 декабря.

Места проведения акции в Сахалинской области:

МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС», г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, 2; МБУ Анивская ЦБС, г. Анива, ул. Первомайская, 10; МБУ «Охинская ЦБС», г. Оха, ул. Ленина, 17; МБУК «Поронайская ЦБС», г. Поронайск, ул. Гагарина, 45; МБУК «Тымовский краеведческий музей», пгт. Тымовское, ул. Харитонова, 14; МБУК «Углегорская ЦБС», г. Углегорск, ул. Победы, 153; МБУК «Долинская ЦБС», г. Долинск, ул. Ленина, 31; МБОУ СОШ № 5, г. Углегорск, ул. 8 Марта, 1; МБОУ СОШ № 1, пгт. Ноглики, ул. Советская, 16; МБОУ СОШ № 1, пгт. Тымовское, Торговая, 9; МБОУ СОШ, с. Победино, ул. Центральная, 54А; МАОУ СОШ № 8, г. Холмск, ул. Адм. Макарова, 8; МБОУ СОШ № 2, г. Макаров, ул. 50 Лет Октября, 26; МБОУ СОШ № 5, г. Корсаков, ул. Советская, 41; МБОУ СОШ, пгт. Южно-Курильск, ул. Океанская, 1А; МБОУ СОШ, с. Малокурильское, ул. Терешкова, 7; МБОУ СОШ, с. Крабозаводское, ул. Ключевая, 16А; МБОУ СОШ, №1, г. Южно-Сахалинск, Амурская ул., 121; МБОУ СОШ, № 1, г. Долинск, ул. Комсомольская, 25; МБОУ СОШ, № 2, г. Долинск, ул. Хабаровская, 13; МБОУ СОШ, с. Сокол, ул. Лесная, 45; МБОУ СОШ, с. Быков, ул. Шахтерская, д. 15; МБОУ СОШ, с. Углезаводск, ул. Почтовая, 2; МБОУ СОШ, с. Покровка, ул. Березовая, 10; МБОУ СОШ, с. Стародубское, улица Набережная, 19 А; МБОУ СОШ, с. Советское, ул. Центральная, 127; МБОУ СОШ, с. Взморье, ул. Пионерская 15; ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 33; ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 1»; г. Александровск - Сахалинский, Рабочая ул., 7; ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2», пгт. Тымовское, ул. Советская, 4; ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 3», г. Поронайск, Восточная ул., 145; ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства», г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 42; Долинский филиал ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства», г. Долинск, ул. Березовая, 2а; ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства», г. Южно‐Сахалинск, Ново‐Александровск, Восточная ул., 20; ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум», г. Оха, улица Советская, 58; МБОУ СОШ №3, г. Невельск, ул. Гоголя, 5; МБОУ ДО ДШИ, г. Северо-Курильска, ул. Шутова, 18А.

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