Сахалинцы смогут написать этнографический диктант
Сахалинцев и курильчан приглашают написать этнографический диктант. Всероссийская просветительская акция состоится 1 ноября в 11:00. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. В островном регионе диктант пройдет на 37 площадках в 16 муниципальных образованиях, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Акция позволит оценить уровень этнографической грамотности участников. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 общих вопросов и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих. Также на официальном сайте акции с 1 по 4 ноября будет организовано онлайн-тестирование. Его смогут пройти те, у кого нет возможности посетить региональные площадки.
Правильные ответы на задания будут опубликованы на официальном сайте акции 10 ноября, а индивидуальные результаты – 12 декабря.
Места проведения акции в Сахалинской области:
- МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС», г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, 2;
- МБУ Анивская ЦБС, г. Анива, ул. Первомайская, 10;
- МБУ «Охинская ЦБС», г. Оха, ул. Ленина, 17;
- МБУК «Поронайская ЦБС», г. Поронайск, ул. Гагарина, 45;
- МБУК «Тымовский краеведческий музей», пгт. Тымовское, ул. Харитонова, 14;
- МБУК «Углегорская ЦБС», г. Углегорск, ул. Победы, 153;
- МБУК «Долинская ЦБС», г. Долинск, ул. Ленина, 31;
- МБОУ СОШ № 5, г. Углегорск, ул. 8 Марта, 1;
- МБОУ СОШ № 1, пгт. Ноглики, ул. Советская, 16;
- МБОУ СОШ № 1, пгт. Тымовское, Торговая, 9;
- МБОУ СОШ, с. Победино, ул. Центральная, 54А;
- МАОУ СОШ № 8, г. Холмск, ул. Адм. Макарова, 8;
- МБОУ СОШ № 2, г. Макаров, ул. 50 Лет Октября, 26;
- МБОУ СОШ № 5, г. Корсаков, ул. Советская, 41;
- МБОУ СОШ, пгт. Южно-Курильск, ул. Океанская, 1А;
- МБОУ СОШ, с. Малокурильское, ул. Терешкова, 7;
- МБОУ СОШ, с. Крабозаводское, ул. Ключевая, 16А;
- МБОУ СОШ, №1, г. Южно-Сахалинск, Амурская ул., 121;
- МБОУ СОШ, № 1, г. Долинск, ул. Комсомольская, 25;
- МБОУ СОШ, № 2, г. Долинск, ул. Хабаровская, 13;
- МБОУ СОШ, с. Сокол, ул. Лесная, 45;
- МБОУ СОШ, с. Быков, ул. Шахтерская, д. 15;
- МБОУ СОШ, с. Углезаводск, ул. Почтовая, 2;
- МБОУ СОШ, с. Покровка, ул. Березовая, 10;
- МБОУ СОШ, с. Стародубское, улица Набережная, 19 А;
- МБОУ СОШ, с. Советское, ул. Центральная, 127;
- МБОУ СОШ, с. Взморье, ул. Пионерская 15;
- ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 33;
- ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 1»; г. Александровск - Сахалинский, Рабочая ул., 7;
- ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2», пгт. Тымовское, ул. Советская, 4;
- ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 3», г. Поронайск, Восточная ул., 145;
- ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства», г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 42;
- Долинский филиал ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства», г. Долинск, ул. Березовая, 2а;
- ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства», г. Южно‐Сахалинск, Ново‐Александровск, Восточная ул., 20;
- ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум», г. Оха, улица Советская, 58;
- МБОУ СОШ №3, г. Невельск, ул. Гоголя, 5;
- МБОУ ДО ДШИ, г. Северо-Курильска, ул. Шутова, 18А.
Ознакомиться со всеми площадками в вашем населённом пункте можно на сайте.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:30 24 Октября Южносахалинцев приглашают бесплатно проверить здоровье
- 12:50 24 Октября Больше 95 млн рублей задолжали подрядчики сахалинскому заводу им. Федотова
12:20 24 Октября Островные каратисты привезли с соревнований 12 медалей
- 12:00 25 Октября Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
- 12:20 3 Октября Новый центр откроют в Южно-Сахалинске для помощи бизнесменам
09:40 7 Октября Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
13:00 10 Октября Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
18:08 18 Октября Председатель «Поискового движения России» на Сахалине Артем Бандура: Хотим работать, пока не будет захоронен последний солдат
21:09 14 Октября Сооснователь детской медиашколы Никита Потепалов: На Сахалине могут вырасти звезды экстремального спорта
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?