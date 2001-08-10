Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2019
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11:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы смогут написать этнографический диктант

Сахалинцев и курильчан приглашают написать этнографический диктант. Всероссийская просветительская акция состоится 1 ноября в 11:00. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. В островном регионе диктант пройдет на 37 площадках в 16 муниципальных образованиях, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Акция позволит оценить уровень этнографической грамотности участников. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 общих вопросов и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих. Также на официальном сайте акции с 1 по 4 ноября будет организовано онлайн-тестирование. Его смогут пройти те, у кого нет возможности посетить региональные площадки.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на официальном сайте акции 10 ноября, а индивидуальные результаты – 12 декабря.

Места проведения акции в Сахалинской области:

  1. МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС», г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, 2;
  2. МБУ Анивская ЦБС, г. Анива, ул. Первомайская, 10;
  3. МБУ «Охинская ЦБС», г. Оха, ул. Ленина, 17;
  4. МБУК «Поронайская ЦБС», г. Поронайск, ул. Гагарина, 45;
  5. МБУК «Тымовский краеведческий музей», пгт. Тымовское, ул. Харитонова, 14;
  6. МБУК «Углегорская ЦБС», г. Углегорск, ул. Победы, 153;
  7. МБУК «Долинская ЦБС», г. Долинск, ул. Ленина, 31;
  8. МБОУ СОШ № 5, г. Углегорск, ул. 8 Марта, 1;
  9. МБОУ СОШ № 1, пгт. Ноглики, ул. Советская, 16;
  10. МБОУ СОШ № 1, пгт. Тымовское, Торговая, 9;
  11. МБОУ СОШ, с. Победино, ул. Центральная, 54А;
  12. МАОУ СОШ № 8, г. Холмск, ул. Адм. Макарова, 8;
  13. МБОУ СОШ № 2, г. Макаров, ул. 50 Лет Октября, 26;
  14. МБОУ СОШ № 5, г. Корсаков, ул. Советская, 41;
  15. МБОУ СОШ, пгт. Южно-Курильск, ул. Океанская, 1А;
  16. МБОУ СОШ, с. Малокурильское, ул. Терешкова, 7;
  17. МБОУ СОШ, с. Крабозаводское, ул. Ключевая, 16А;
  18. МБОУ СОШ, №1, г. Южно-Сахалинск, Амурская ул., 121;
  19. МБОУ СОШ, № 1, г. Долинск, ул. Комсомольская, 25;
  20. МБОУ СОШ, № 2, г. Долинск, ул. Хабаровская, 13;
  21. МБОУ СОШ, с. Сокол, ул. Лесная, 45;
  22. МБОУ СОШ, с. Быков, ул. Шахтерская, д. 15;
  23. МБОУ СОШ, с. Углезаводск, ул. Почтовая, 2;
  24. МБОУ СОШ, с. Покровка, ул. Березовая, 10;
  25. МБОУ СОШ, с. Стародубское, улица Набережная, 19 А;
  26. МБОУ СОШ, с. Советское, ул. Центральная, 127;
  27. МБОУ СОШ, с. Взморье, ул. Пионерская 15;
  28. ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 33;
  29. ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 1»; г. Александровск - Сахалинский, Рабочая ул., 7;
  30. ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2», пгт. Тымовское, ул. Советская, 4;
  31. ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 3», г. Поронайск, Восточная ул., 145;
  32. ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства», г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 42;
  33. Долинский филиал ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства», г. Долинск, ул. Березовая, 2а;
  34. ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства», г. Южно‐Сахалинск, Ново‐Александровск, Восточная ул., 20;
  35. ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум», г. Оха, улица Советская, 58;
  36. МБОУ СОШ №3, г. Невельск, ул. Гоголя, 5;
  37. МБОУ ДО ДШИ, г. Северо-Курильска, ул. Шутова, 18А.

Ознакомиться со всеми площадками в вашем населённом пункте можно на сайте.

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