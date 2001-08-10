Базовая кафедра ТГМУ заработала в областном центре
Новый учебный год для студентов шестого курса Тихоокеанского государственного медицинского университета начался не в стенах родного вуза. Второй семестр подряд ребята изучают основы будущей профессии на Сахалинской базовой кафедре, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
- Любая подготовка складывается из теоретической и практической части, - говорит профессор Тихоокеанского государственного медицинского университета Татьяна Бродская. – Чтобы постичь будущую профессию, нужно окунуться в нее с головой. У наших студентов есть уникальная возможность отрабатывать полезные навыки непосредственно на местах будущего трудоустройства. Среди них нет случайных людей – все они решили связать свою жизнь с Сахалином.
Направление подготовки будущих врачей – лечебное дело. Совсем скоро ребята сдадут государственную итоговую аттестацию и придут работать в медицинские учреждения области участковыми терапевтами.
- Терапевт – очень нужная профессия, - говорит студентка Тихоокеанского государственного медицинского университета Кристина Курочкина. – Именно к этому доктору больные обращаются в первую очередь. И тот, как знаток симптомов самых разных заболеваний, становится для пациента настоящим проводником в мире медицины.
Обучение практически индивидуальное. В группе всего семь студентов. Теоретическую подготовку ребят осуществляют преподаватели из Владивостока. Практическую – наставники на местах. Занятия проходят в профильных учреждениях – в соответствии с изучаемой дисциплиной. Сейчас студенты штудируют «Поликлиническую терапию». Пока в программе теоретическая часть, но уже через пару недель приступят к отработке практических навыков – будут работать плечом к плечу с участковыми терапевтами на базе городской поликлиники №4 в Южно-Сахалинске.
Уроженец Корсакова Максим Казанцев в детстве мечтал стать инженером. Но к окончанию средней школы твердо решил, что его будущее обязательно будет связано с медициной.
- Обучение вдали от базового университета имеет множество плюсов, - рассуждает молодой человек. – Стандарт группы в нашем вузе – 15 человек. Здесь же на внимание педагога претендуют в два раза меньше студентов. Есть возможность уделить время каждому, ответить на любые вопросы. Еще один плюс – уклон на работу с пациентами. У нас есть отличная возможность участвовать в проведении дифференциальной диагностики, в составлении планов лечения, обследования и профилактики.
В следующем году некоторые ребята получат дипломы и вернутся на Сахалин в качестве участковых терапевтов. Другие продолжат обучение, чтобы получить узкую специальность.
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