На Сахалине может появиться школа снижения веса

«Серебряные волонтеры» помогают сахалинцам пройти диспансеризацию. Уже три недели при южно-сахалинской поликлинике №4 работает объединение добровольцев старшего поколения. С активистами накануне встретились губернатор Валерий Лимаренко и министр здравоохранения области Владимир Ющук, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.

Участники проекта «Сахалинское долголетие» с октября начали общественную работу в поликлиниках. Они выступают связующим звеном между пациентами, главными врачами и руководством минздрава. К «серебряным волонтерам» можно обратиться, если возникли сложности с прохождением диспансеризации, записью на прием и по другим медицинским вопросам.

– Суть медицинской реформы – борьба за жизнь и здоровье каждого человека. А здоровье начинается со своевременной профилактики опасных заболеваний, регулярных медицинских обследований, – отметил Валерий Лимаренко. – Мы оснастили больницы, как в Германии, но немецкой организованности у нас не появилось. Нам нужно выйти на новую орбиту, но сделать это мы можем только вместе.

Активисты старшего поколения собираются индивидуально работать с каждым человеком, кто прикреплен к поликлинике и до сих пор не прошел диспансеризацию.

– Мы начали с себя. У нас большая гвардия участников «Сахалинского долголетия», а без медицинской справки нельзя заниматься спортом. Мы все прошли обследование, подтянули свои семьи, соседей, знакомых. Многие потом поделились с нами положительными отзывами, – рассказал заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Владимир Забелин.

По словам исполняющей обязанности заведующей поликлиникой №4 Ирины Тереховой, медосмотр занимает в среднем 3 часа. Сократить время удалось благодаря правильной организации работы. Теперь все исследования – от анкетирования до электрокардиографии – проводятся на одной площадке, на третьем этаже. Пройти диспансеризацию могут не только «прикрепленные» южносахалинцы, но и все желающие.

После общения с пациентами у «серебряных волонтеров» уже появились инициативы, которые они предложили ввести в практику. Одна из них – обучающие семинары для больных сахарным диабетом.

– Как правило, это люди тучные, страдающие от лишнего веса. Эндокринологи рекомендуют им похудеть, но нужна более детальная консультация диетолога. Зачастую они не знают, что, как и почему делать. От этого еще больше стесняются, замыкаются в себе и набирают килограммы, – поделилась волонтер Наталья Дядык.

На встрече с губернатором приняли решение – организовать школу снижения веса. Предполагается, что на базе дворца спорта «Кристалл» специалисты проведут курс лекций по правильному питанию.

В ближайшее время «серебряные волонтеры» получат юридический статус некоммерческой организации. Этот проект открытый, и начать общественную работу в островных медучреждениях смогут все активисты старшего поколения, у кого есть желание, время и силы. Записаться в добровольцы, а также оставить свои обращения и предложения можно по единому номеру: 89621280190.

Волонтерские объединения создаются при каждой поликлинике областного центра. Включаются в работу и районы. Две недели назад «серебряные волонтеры» появились в Томари. Сейчас начинание подхватили в Корсакове, Невельске, Поронайске, Смирных, Холмске.