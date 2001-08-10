Жителей сахалинских районов онлайн будут консультировать врачи из областного центра
Помимо консультаций московских специалистов, о которых стало известно накануне, островитяне могут рассчитывать на онлайн-помощь врачей из Южно-Сахалинска. Поликлиники региона с помощью широкополосного интернета будут взаимодействовать с крупнейшими учреждениями здравоохранения – областной клинической больницей, областной детской больницей, онкодиспансером, больницей имени Анкудинова и консультативно-диагностическим центром, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
Первые консультации в таком формате прошли сегодня сразу в нескольких сахалинских городах. В Охе их провел пульмонолог, в Тымовском – кардиолог, а в Томари – нефролог. Видеосвязь была организована через электронную систему БАРС – с её помощью врачи из областного центра могли изучить историю болезни пациентов и результаты анализов.
– Я считаю, это очень правильная задумка. Например, у нас в Томари нефролог просто не положен – слишком маленький город. Часто приходилось ездить в областной центр. Теперь, надеюсь, это в прошлом, – отметил житель Томари.
Также новую услугу высоко оценила жительница Охи. Она страдает воспалением легких. Пульмонолог из островной столицы скорректировал план лечения сахалинки.
– Спасибо, что предоставили эту возможность. Мне в таком состоянии, конечно, лететь в Южно-Сахалинск было бы очень сложно. Пообщались продуктивно. Мне назначили новые лекарства, которые должны мне помочь, – отметила островитянка.
Ранее возможности телемедицины на островах начали использовать при оказании экстренной помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Благодаря широкополосному интернету врачи имеют возможность оперативно выходить на связь с более опытными коллегами. Теперь пообщаться с высококвалифицированными специалистами смогут непосредственно пациенты. Причем им будут доступны консультации с врачами практически любого профиля.
Попасть на онлайн-прием сахалинцы и курильчане смогут по направлению лечащего врача.
– Это очень хорошая методика. Правда, чтобы общение прошло продуктивно, пациенту нужно будет заранее подготовиться – пройти на месте необходимые обследования, сдать анализы. Мы также будем консультировать врача, который лечит пациента, – отметила главный врач областной детской больницы Лариса Фатеева.
Напомним, накануне стало известно, что Сахалин первым в России запустит межрегиональные медконсультации по видеосвязи. По поручению губернатора Валерия Лимаренко новая медицинская услуга заработает в поликлиниках региона. Островитяне смогут воспользоваться ею с 1 ноября этого года. Пациентам станут доступны бесплатные онлайн-консультации более 20 высококвалифицированных специалистов из Москвы.
Также в сахалинском здравоохранении совершенствуются возможности обратной связи. В поликлинике №2 областного центра заработало «Окно доверия». С его помощью любой посетитель может записать видеообращение и поделиться своим мнением о работе медицинского учреждения. Их рассматривает руководство медучреждений и регионального минздрава. В течение месяца такие видеокамеры появятся в 36 лечебных учреждениях по всей области.
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