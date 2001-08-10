Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2019
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Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сезон проката электросамокатов завершится в Южно-Сахалинске 1 ноября

В связи с понижением температуры автономная сеть электросамокатов в Южно-Сахалинске прекращает свою работу завтра, 1 ноября. Стойки проката - зарядные станции - будут вывезены на хранение. Эксплуатация электросамокатов возобновится весной 2020 года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.

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