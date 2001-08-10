Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2019
Сегодня 04:31
63,87|71,01|61,32
Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть полосы на улице Пуркаева закроют на две неделе в Южно-Сахалинске

С 9 утра завтрашнего дня по 13 ноября подрядная организация будет работать на небольшом участке по северной полосе улицы Пуркаева, ближе к перекрестку с Комсомольской. Здесь строители будут обустраивать ливневую канализацию.

Вторая полоса останется свободной для движения в обоих направлениях, проезд на территорию ТЦ «Столица» с улицы Пуркаева также будет возможен, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?