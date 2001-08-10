Часть полосы на улице Пуркаева закроют на две неделе в Южно-Сахалинске

С 9 утра завтрашнего дня по 13 ноября подрядная организация будет работать на небольшом участке по северной полосе улицы Пуркаева, ближе к перекрестку с Комсомольской. Здесь строители будут обустраивать ливневую канализацию.

Вторая полоса останется свободной для движения в обоих направлениях, проезд на территорию ТЦ «Столица» с улицы Пуркаева также будет возможен, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.