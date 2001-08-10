Велопереезд с новой разметкой появился в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске появился первый велопереезд с новой разметкой. Ее нанесли на отремонтированном отрезке в районе Коммунистического проспекта, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Как рассказал директор АНО «Наш город» Василий Вишневский, преодолевая проезжую часть по обычным пешеходным переходам, велосипедистам приходится спешиваться. Современные правила ПДД предусматривают обустройство специализированных знаков и нанесение разметки, по которой велосипедист может передвигаться не спешиваясь. Подобные велопереезды уже существуют в Москве, Казани, постепенно появляются и в других городах России. В Южно-Сахалинске также был обустроен первый велопереезд. Работа в этом направлении будет продолжена.

- Мы находимся в начале пути, но это важный шаг для того, чтобы сделать более комфортной и безопасной городскую велоинфраструктуру, - подчеркнул Василий Вишневский. - Сегодня в Южно-Сахалинске значительно увеличивается количество любителей такого вида передвижения, как самокаты, велосипеды, поэтому мы активно взаимодействуем с сообществом, чтобы учитывать их интересы и сделать город удобнее.

Стоит отметить, что велосипедистам, прежде чем воспользоваться велопереездом, необходимо обязательно убедиться в том, что автомобили их пропускают, а также а в безопасности проезда как для самих себя так и для других участников дорожного движения.

Добавим, за время работы АНО «Наш город» был проведен аудит множества проектов по благоустройству городского пространства с целью сделать их более «человечными» и удобными для горожан. Специалисты также регулярно выезжают на места проведения работ и предлагают свои коррективы подрядным организациям. Так, например, ими были внесены изменения на участке возле исторического парка «Россия – моя история», где тротуар упирался в столб. В итоге была изменена трассировка, пешеходную зону сделали шире, а кроме того, удалось установить связь парковочного пространства с пешеходным переходом.

Также был разработан мастер-план «Добрая улица» который направлен на повышение безопасности городской среды для всех участников дорожного движения. Главная цель — достичь нулевой смертности на дорогах. Разработаны конкретные рекомендации, чтобы сделать городское пространство, удобным и безопасным. Среди планируемых мер - введение островков безопасности, использование кольцевых развязок, приподнятых пешеходных переходов, развитие велоинфраструктуры и другие нововведения.

Кроме того, в пилотном режиме запущен проект по инициативному благоустройству, который должен увеличить вовлеченность южносахалинцев в процесс благоустройства дворовых территорий и города в целом, а также эффективность обратной связи. Планируется наладить обратную связь с жителями с помощью сети Интернет и проведения опросов, так как на общественные обсуждения непосредственно на территории зачастую прийти могут не все. Сейчас этот проект будет опробован в нескольких дворах, в случае успеха он будет применяться более масштабно.