Строители завершили первый этап реконструкции дороги на холмском перевале

Завершен первый этап реконструкции дороги на Холмском перевале. Сейчас на участке, который находится в федеральном подчинении, рабочие построили полноценную объездную дорогу. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское правительство.

Другой повреждённый отрезок трассы – региональный – сместили от обрушающегося склона со стороны полигона ТБО к сопке. Здесь пришлось срезать скалу и обустроить дополнительную полосу движения. Также обеспечен водоотвод, чтобы не допустить переувлажнения грунта.

– Мы выполнили одну из основных задач – обеспечили безопасное движение транспорта. Следующий этап – укрепить склоны, чтобы предотвратить возможный сход горных пород. После этого строители приступят к реконструкции основной дороги и вводу ее в эксплуатацию, – отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

Ремонт трассы необходим в связи с тем, что асфальтовое покрытие лежит не на коренных породах, а на насыпном грунте. Если не предпринять мер, то оползневый процесс продолжится, а это, в свою очередь, может привести к повреждению опоры высоковольтной линии электропередач, а также к закрытию автомобильного сообщения между населенными пунктами на юге Сахалина.

Кроме того, оползневый процесс также был связан с находящимся неподалеку полигоном ТБО. На сегодняшний день прорабатывается вопрос о его закрытии для ввоза мусора и строительства в Холмске мусороперерабатывающего комплекса с линией сортировки.

Напомним, трасса на участке 86 – 88 километров автодороги Южно-Сахалинск – Холмск пострадала в результате оползня. В начале года на асфальте образовалась трещина, появился перепад между левой и правой сторонами движения. Чтобы отремонтировать дорогу, по распоряжению главы региона в Холмском районе с 10 июля был введен режим ЧС.