Музей боевой славы обновили в Холмске по инициативе школьников
Девятиклассники холмской СОШ №6 приняли участие в областном проекте «Молодежный бюджет» и получили средства на ремонт школьного музея и цифровое оборудование. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.
Музей боевой славы хранит память о Великой Отечественной войне уже больше 40 лет. Сюда любят приходить не только ученики 6-ой школы, но и все холмчане, гости из других уголков Сахалина и России. Благодаря юным сахалинцам в этом году музей кардинально преобразился.
В помещении выполнили ремонт в светлых тонах. На стенах появились изображения портового города в прошлом и настоящем. Интерактивные панно и стол стали страницами военной истории в современном мультимедийном формате. Благодаря областной субсидии также приобрели проектор и оцифровали фонды. С установкой оборудования помогали специалисты музейно-мемориального комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске.
– Нынешние дети с техникой на «ты», им все это очень интересно. Но массу впечатлений от новой экспозиции получили еще и ветераны, «дети войны». После открытия музея они стали нашими почетными гостями, – рассказала заместитель директора школы №6 Холмска Евгения Артемьева.
Это не единственный проект юных холмчан, который осуществили благодаря «Молодежному бюджету». В прошлом году при школе №6 обустроили спортивную площадку с резиновым покрытием, приобрели уличные тренажеры.
Сейчас ребята снова проводят мозговой штурм и оформляют идеи, которые воплотятся в жизнь в 2020 году. Все классы выдвигают свои инициативы, специалисты из муниципальных администраций объясняют ребятам технические нюансы. Лучший проект старшеклассники определят сами на общешкольном голосовании в декабре.
В программе «Молодежный бюджет» участвуют ученики 9-11 классов из 125 островных школ. Каждое образовательное учреждение получает до 3 миллионов рублей из областного бюджета. Проекты ребят должны быть реализованы в течение года.
– «Молодежный бюджет» не ограничивается стенами школы. Это отличная возможность для подростков реально поучаствовать в жизни своего города или села, – отметила директор департамента министерства финансов Сахалинской области Анна Казакова. – Направленность у проектов может быть любая – благоустройство, спорт, патриотическое воспитание, творчество.
Например, школьники из Александровска-Сахалинского приобрели переносной тир. А юные долинцы на средства субсидии привели в порядок туристическую тропу к Быковским порогам.
Ученики из Костромского реализовали в Холмском районе проект патриотической направленности «Журавли нашей памяти». В селе установили памятный знак в честь освободителей Южного Сахалина и Курил. Эта инициатива прошла в первый тур всероссийского конкурса проектов по «Инициативному бюджетированию». В нем приняли участие 37 регионов России, из 380 заявок выбрали 25. Среди них – идея юных сахалинцев.
Кстати, в сахалинском бюджете на реализацию идей старшеклассников ежегодного предусматривается 375 миллионов рублей. В прошлом году осуществили 115 инициатив, в этом должны воплотить 131 проект.
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