Время ожидания медицинских услуг сократилось в областном "кожвене"
В Сахалинском кожно-венерологическом диспансере сократилось время ожидания медицинских услуг. Его сотрудники на новый уровень медицинского обслуживания перешли сотрудники учреждения. В результате внедрения технологий «бережливого производства» удалось сократить время оказания медицинских услуг в два раза, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
Основой для преобразований в учреждении стала реконструкция входной группы, внедрение электронной очереди и изменение маршрутизации пациентов.
- Сегодня можем с гордостью сказать, что очередей у нас нет, - говорит главная медсестра Сахалинского областного кожно-венерологического диспансера Ольга Вялкова. – Кардинально изменилось многое – от внешнего вида помещений до работы с пациентами.
Даже такие атрибуты лечебного учреждения, как стол справок и регистратура теперь максимально приближены к современным требованиям комфортного расположения. Появился в учреждении просторный и уютный зал ожидания, установлены инфоматы. Повысить эффективность работы учреждения помогают администратор и картоноша – человек, который занимается сортировкой и разнесением по кабинетам медицинских карт.
- В диспансер сегодня я пришла впервые за долгое время и была приятно удивлена, - говорит одна из пациенток лечебного учреждения Татьяна Ивановна. – Больше толпиться у окошек регистратуры пациентам не приходится. Порадовало и наличие на входе гардероба.
Заработал в учреждении и call-центр. Сотрудники учреждения не только ведут запись на прием, но и обзванивают пациентов, напоминая о предстоящем визите к врачу.
- Таким образом было сокращено количество невостребованных талонов, - говорит Ольга Вялкова. - Теперь медрегистраторы оперативно распределяют их между другими пациентами.
На достигнутом руководство диспансера не остановится. В учреждении продолжают работать над оптимизацией рабочего процесса.
- Нет предела совершенству, - уверена Ольга Вялкова. – Всем коллективом мы прошли обучение по одному из инструментов «бережливого производства» - системе 5S. Преподаватели из Москвы обучили медицинский персонал, как упорядочить рабочий процесс, повысить производительность труда, качество и доступность медицинской помощи населению.
Внедряют инновационные технологии в кожно-венерологическом диспансере и в лечебном процессе. В этом году в рамках оказания высокотехнологичной помощи пациентам стало доступно лечение тяжелых форм псориаза.
- Если организм пациента не реагирует на базовую терапию, при наличии показаний возможно применение биологических генно-инженерных препаратов, - рассказывает заведующая кожным отделением Сахалинского областного кожно-венерологического диспансера Оксана Колесникова. - Лечение дорогостоящее, но для наших пациентов проводится бесплатно. Благодаря применению высокотехнологичной помощи мы имеем возможность получить у пациентов длительную ремиссию.
Помимо современного лабораторного оборудования в Сахалинском областном кожно-венерологическом диспансере есть единственная на Дальнем Востоке криоустановка, которая позволяет избавиться от многих хронических заболеваний.
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