Подняться на гору Быкова приглашают сахалинцев

Островитян приглашают подняться на гору Быкова. Восхождение, посвященное Дню народного единства, состоится в предстоящий понедельник, 4 ноября. Об этом сообщает ТИА "Острова" на Клуб "Бумеранг".

Сбор группы в 8:00 на площади Победы Южно-Сахалинска. Выезд - в 8:10. Те, у кого нет личного транспорта, могут воспользоваться бесплатным трансфером. Организаторы отмечают, места в автобусах ограничены. Забронировать себе место можно по телефону 8-914-756-12-68.

Регистрация и инструктаж участников пройдет с 9:00 до 9:15 у подножия горы Быкова.

- Приглашаются все желающие. Несовершеннолетние лицам необходимо быть в сопровождении взрослых. Нетрезвые люди к восхождению допущены не будут, также запрещено употребление алкогольных напитков на протяжении всего маршрута. Кроме того, если участники хотят взять с собой собак, то на них необходимо надеть поводок или намордник, - подчеркивают в "Бумеранге".

С собой в рюкзак нужно взять: перекус на день, термос с чаем и воду. Одеться надо тепло.