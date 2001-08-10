Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2019
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Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
17:35, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Подняться на гору Быкова приглашают сахалинцев

Островитян приглашают подняться на гору Быкова. Восхождение, посвященное Дню народного единства, состоится в предстоящий понедельник, 4 ноября. Об этом сообщает ТИА "Острова" на Клуб "Бумеранг".

Сбор группы в 8:00 на площади Победы Южно-Сахалинска. Выезд - в 8:10. Те, у кого нет личного транспорта, могут воспользоваться бесплатным трансфером. Организаторы отмечают, места в автобусах ограничены. Забронировать себе место можно по телефону 8-914-756-12-68.

Регистрация и инструктаж участников пройдет с 9:00 до 9:15 у подножия горы Быкова.

- Приглашаются все желающие. Несовершеннолетние лицам необходимо быть в сопровождении взрослых. Нетрезвые люди к восхождению допущены не будут, также запрещено употребление алкогольных напитков на протяжении всего маршрута. Кроме того, если участники хотят взять с собой собак, то на них необходимо надеть поводок или намордник, - подчеркивают в "Бумеранге".

С собой в рюкзак нужно взять: перекус на день, термос с чаем и воду. Одеться надо тепло.

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