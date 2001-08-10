Три сахалинских предпринимателя представят регион в финале конкурса «Лучший соцпроект года»

Торжественная церемония награждения участников регионального этапа V всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2019» состоялась в Южно-Сахалинске. Конкурс проходил в островном регионе впервые. Шестеро участников представили семь разных проектов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

«Значительная часть проектов связана с дошкольным и дополнительным образованием детей, социальной интеграцией детей-инвалидов и инклюзивным образованием. Кроме того, с социализацией и реабилитацией людей с инвалидностью, созданием рабочих мест, нуждающихся в социальном сопровождении, инновационными решениями для качественного оказания социальных услуг людям старшего поколения, – рассказала заместитель министра экономического развития Сахалинской области Александра Юрина. – Все проекты меняют действительность, их лидеры позитивно преобразуют мир вокруг себя».

Дипломы и возможность принять дальнейшее участие во всероссийском этапе конкурса получили:

- автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Учебный центр "Активное образование"» за проект «Молодежный технопарк» в номинации «Лучший социальный проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» (руководитель проекта – Татьяна Батурина);

- автономная некоммерческая организация «Сахалинская патронажная служба "Родные Люди"» за проект «Патронажная служба "Родные Люди"» (руководитель проекта – Светлана Петелина);

- автономная некоммерческая организация «Сахалинская патронажная служба "Родные Люди"» за проект «Центр трудоустройства и досуга для молодых инвалидов» (руководитель проекта – Илона Волошина).

«Люди, которым мы оказываем услуги, имеют инвалидность, сложности в трудоустройстве и социализации, – рассказала о своем проекте предприниматель Илона Волошина. – Мы решили создавать рабочие места специально под таких ребят. Изучив все их ограничения, организовали мини-типографию. На данный момент в ней работают 19 молодых людей, а досуг проводят еще 42 человека».

Финалисты поедут на всероссийский этап, который пройдет в Сочи. Следить за успехами сахалинских предпринимателей можно на официальном сайте мероприятия.