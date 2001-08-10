Сахалинский опыт по привлечению врачей хотят применять в регионах России

С начала года в островных больницах и поликлиниках начали работать более 230 специалистов. Эффективные меры для решения кадрового вопроса губернатор Валерий Лимаренко представил на семинаре-совещании в Светлогорске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Главы почти 50 российских субъектов в преддверии заседания президиума Государственного совета РФ решали актуальные задачи в сфере здравоохранения. Губернаторы в шести группах разрабатывали меры для укрепления первичного звена медпомощи, оптимизации расходов в системе обязательного медицинского страхования, распространения высокотехнологичной помощи. Глава Сахалинской области работал в группе, где обсуждался кадровый вопрос.

– Руководители регионов так же, как и жители, недовольны тем, как работает наша сфера здравоохранения. На семинаре-совещании происходит мозговой штурм, появляются решения, как поднять медицину на новый уровень, увеличить продолжительность жизни людей. Уровень доступности медпомощи должен быть таким, чтобы и в больших городах, и малых селах люди получали одинаково качественные услуги, – отметил Валерий Лимаренко.

Дефицит кадров – ключевая проблема. Сегодня многие регионы разрабатывают меры стимулирования, которые в Сахалинской области начали применяться еще с 1 апреля.

Средняя зарплата врачей в регионе – 160 тысяч рублей. Выплачиваются «подъемные» от 1,4 до 2,6 миллиона рублей – в зависимости от района трудоустройства. По кадровой программе специалисты также могут получить выплаты на приобретение (до 3 миллионов рублей) или аренду (до 25 тысяч рублей в месяц) квартиры. Кроме этого, предусмотрели возможность повышения квалификации в ведущих российских и зарубежных медицинских центрах.

Все эти меры уже показали свою эффективность. В 2020 году в островную медицину привлекут еще около 200 врачей, и кадровый вопрос будет полностью закрыт.

– Но мы не будем ждать следующего года. Бороться за жизнь и здоровье людей нужно здесь и сейчас. Для этого мы применяем телемедицинские консультации. Пациент может жить в любом районе области и дистанционно получать помощь врачей из Южно-Сахалинска и ведущих клиник России, – отметил Валерий Лимаренко.

В конце октября Сахалин первым в России запустил межрегиональные медицинские консультации по видеосвязи. Накануне в Москве губернатор подписал соглашения еще с двумя крупными клиниками, которые будут помогать сахалинцам и курильчанам. Для пациентов консультации столичных специалистов полностью бесплатны.

Обсуждение развития сферы здравоохранения продолжится сегодня на расширенном заседании президиума Государственного совета Российской Федерации. Его в Светлогорске Калининградской области проведет Президент Владимир Путин.