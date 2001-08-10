Семинар по хореографии пройдет в Южно-Сахалинске

Областной семинар-практикум «Развитие хореографического искусства в рамках подготовки к областному конкурсу «Сахалинская мозаика», композиция и постановка танца» пройдёт в Южно-Сахалинске с 5 по 7 ноября.

Участие в мероприятии примут более 30 педагогов из тринадцати районов области, представляющие 29 танцевальных коллективов, сообщили ТИА "Острова" в сахалинском центре внешкольной воспитательной работы

На семинаре будут обсуждаться разнообразные аспекты хореографии: танцевальная терапия, классический танец, балетная гимнастика, теория и практика танца, сценический костюм и грим, композиция и постановка танца. Также состоится круглый стол по теме развития хореографического искусства. Занятия проводят специалисты Сахалинского колледжа искусств.