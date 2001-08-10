Сенатор Юрий Архаров поддержал медицинскую реформу в Сахалинской области

В Южно-Сахалинске с рабочим визитом побывал член Совета Федерации – представитель от законодательного органа власти Сахалинской области Юрий Архаров. Сенатор отметил успешную реализацию национального проекта «Здравоохранение» и медицинской реформы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По его мнению, положительные изменения произошли в онкологической службе. На базе областного онкодиспансера открылся центр амбулаторной помощи. Расширились методы диагностики опасных заболеваний на ранних стадиях. Например, низкодозовая компьютерная томография позволяет выявить малейшие изменения в органах дыхания.

Передовым методам лечения сахалинских врачей обучают специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина и других федеральных научных центров.

Чтобы сделать онкологическую помощь более доступной, в областном диспансере отменили платные услуги. На горячей линии 1-300 появилась дополнительная функция «Спроси онколога».

– Снижение смертности от злокачественных новообразований является одной из основных целей национального проекта «Здравоохранение». И Сахалинская область набирает темп по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях, по лечению современными хирургическими методами, химиотерапией, – сказал Юрий Архаров.

На встрече с министром здравоохранения Сахалинской области Владимиром Ющуком и главным онкологом Дальневосточного федерального округа Сергеем Старцевым сенатор предложил островному региону присоединиться к Всероссийскому проекту «Онкопатруль». Его суть в том, что врачи национальных медицинских центров совместно с региональным онкодиспансером проводят скрининг мужского и женского здоровья на предприятиях. У людей появляется возможность проверить свое здоровье прямо на работе.

Во время своей рабочей поездки сенатор также провел встречу с депутатами областной Думы. Речь шла о повышении доступности и качества медицинской помощи, внедрении электронных сервисов, развитии телемедицины. Кстати, Сахалин первым в России запустил межрегиональные медицинские консультации по видеосвязи.

Депутаты обсудили также модернизацию первичного звена здравоохранения в сельской местности и в городах до 50 тысяч жителей. Акцент делается на строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений, а также кадровую обеспеченность. Юрий Архаров отметил, что сегодня для привлечения квалифицированных врачей в островной регион действуют эффективные меры – рост зарплаты, высокие «подъемные», выплаты на приобретение и аренду жилья. Аналогов кадровой программе, которая действует в Сахалинской области, в Дальневосточной федеральном округе пока нет.