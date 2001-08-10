Новая система «Окно доверия» набирает популярность у сахалинцев. Механизм для обратной связи с пациентами заработал несколько дней назад в южно-сахалинской поликлинике №2. В течение месяца «Окна доверия» появятся во всех медицинских учреждениях области, передает ТИА "Острвоа" со ссылкой на региональное правительство.

Нажав на кнопку видеокамеры, каждый посетитель может оставить отзыв о работе поликлиники, записать жалобу, вопрос или благодарность. В помощь пациентам направили волонтеров. Студенты медицинского колледжа объясняют, как обращаться с устройством, помогают справиться с волнением.

– Первое время люди просто интересовались, но старались обойти устройство стороной. Когда информации об «Окнах доверия» стало больше, то и люди пошли. Некоторые надеются решить проблему, некоторые просто хотят сказать «спасибо», – рассказала о впечатлениях от работы волонтер Екатерина Попова.

Во 2-ой поликлинике работают два «Окна доверия» – по одному возле каждой входной группы. Наибольший интерес к новой системе посетители поликлиники проявляют утром.

Одна пациентка обратилась по поводу диспансеризации. Женщина считает, что медицинский осмотр должен включать больше онкомаркеров. Сразу после этого обращения сахалинку проконсультировали медицинские работники и объяснили, что при выявлении подозрений на первом этапе диспансеризации человек направляется на углубленное обследование второго этапа. Там тщательно проверяются все риски по здоровью, в том числе онкологические.

– Все вопросы, которые поступают в «Окно доверия», отрабатываются по схожему с сервисом «1-300» алгоритму. Каждый сигнал после обработки в медицинском информационном центре направляется профильному специалисту, чтобы принять решение по конкретному случаю. Для нас это возможность оперативно отреагировать на запрос. Мы стараемся максимально быстро принимать меры по каждому пациенту, – отметил заведующий отделением поликлиники №2 Алексей Шишкин.

Напомним, что эффективным инструментом обратной связи с пациентами является также горячая линия «1-300». Она была запущена в Сахалинской области с 1 апреля. По этому номеру можно записаться на прием, оставить жалобы и предложения, а также воспользоваться услугой «спросить онколога». На сегодняшний день в службу поступило около 200 тысяч звонков.