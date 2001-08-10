Улицу "Горный Воздух" закроют для проезда 3 ноября
Улицу "Горный воздух" закроют для движения автотранспорта в это воскресенье, 3 ноября. Ограничения связаны с проведением "Ночного забега" с 19:00 до 21:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта. Как отмечают в ведомстве, он стартует в 20:00 на пересечении улицы Горького и дороги, ведущей к входной группе СТК «Горный воздух». Сахалинцы преодолеют около трех километров.
На старт выйдут и спортсмены, и просто любители кардио нагрузок. Всего около 500 человек. Всем выдадут налобные фонари для того, чтобы пройти маршрут безопасно. На финише, который будет на средней площадке «Горного воздуха», всех встретит диджей. Также участники смогут полакомиться чаем с угощениями. Кроме этого, все получат сертификаты.
- У нас много дневных спортивных мероприятий, а зимой мы провели мероприятие по выполнению норм ГТО вечером и тогда у меня родилась идея ночного забега. В этот раз решили устроить его на склонах «Горного воздуха», а в следующем году думаем изменить маршрут и отправиться на улицы города, - рассказал организатор забега Роман Трубецкой.
Зарегистрироваться можно по ссылке. Сбор участников в день мероприятия назначен на 19:00.
Подробности можно узнать по телефону 8 965 297 25 97.
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