Южносахалинцам предложат альтернативу автомобилям

В Южно-Сахалинске есть большие планы по развитию среды для велосипедистов. Уже сейчас в городе появляются новые велодорожки и другая инфраструктура, созданная специально для двухколесного транспорта. В следующем году их станет больше, соответствующие элементы предусмотрены при реализации проектов по реконструкции дорог, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.

Перед муниципалитетом стоит масштабная задача — велосипед должен стать полноценным альтернативным видом городского транспорта. Его предстоит сделать не только популярным, но и доступным для большинства жителей Южно-Сахалинска. Применение велосипедов для кратковременных поездок по городу значительно улучшит транспортную и экологическую обстановку, снизит загрязнение окружающей среды, оздоровит население.

Для этого, помимо развития и совершенствования велоинфраструктуры, в городе предусмотрен план внедрения доступного велопроката. В этом году в Южно-Сахалинске была проведена подготовительная работа, экспериментально протестированы пробные образцы велосипедов с электрическим блоком управления и защитой от угона. Теперь предстоит обеспечить этим видом экологичного транспорта Южно-Сахалинск, чтобы он был доступен всем горожанам. Для этого необходимо не только приобрести электровелосипеды, зарядно-парковочные станции и сопутствующее оборудование, но и смонтировать безотказно работающую систему. Эта работа начнется в 2020 году. Планируется закупить 90 велосипедов с электрическим блоком управления и тремя защитами от угона, 66 антивандальных зарядно-парковочных станций, 10 межсетевых шлюзов с информационной панелью для обеспечения взаимодействия системы. Продолжится и работа по развитию сопутствующей велоинфраструктуры.