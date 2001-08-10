Турчак призвал региональные приемные повышать эффективность коммуникации с гражданами

На селекторном совещании с регионами, посвященном неделе приемов граждан с 27 ноября по 3 декабря, приуроченной ко дню рождения партии, исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России», вице-спикер совета федерации Андрей Турчак призвал региональные общественные приемные провести приемы граждан максимально открыто и результативно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Ожидается, что председатель партии Дмитрий Медведев также примет участие в приеме граждан, и я буду проводить прием в одном из регионов нашей страны», – сказал Андрей Турчак.

По его словам, необходимо подойти к приему граждан без формальностей, не для статистики, а, чтобы как можно большее количество граждан в регионах почувствовали искреннее участие в решении своих вопросов. «Нам бы хотелось, чтобы были не сухие отчеты, которые фиксируют сам факт приема, а решение конкретных проблем, с которыми обратились люди», – подчеркнул Турчак.

Он напомнил, что в прошлом году в рамках аналогичных приемов было принято более 300 тысяч обращений. «Это большая цифра, но далеко не предел. Считаю, что мы должны повышать доступность, удобность коммуникаций с партией в этой части», – заявил и.о. секретаря Генсовета «Единой России».

Турчак рассказал, что после окончания недели приемов будет проведен анализ их результативности. «Это будет касаться работы и депутатов регионального и муниципального уровня, и депутатов Государственной думы. Мы бы попросили наших коллег-сенаторов, представляющих регионы в Совете Федерации, также принять участие в этой работе», – сказал и.о. секретаря генсовета партии.

Он также поблагодарил приемные за работу, назвав их действенным механизмом не только по разрешению тех проблем, с которыми приходят граждане, но и действенным механизмом коммуникации. «Мы должны оценивать работу приемных через их электоральное значение для наших субъектов, для нашей партии в преддверии марта 2018 года и большого количества региональных избирательных кампаний, которые предстоят в сентябре 2018 года. Поэтому хотел бы настроить вас на максимально эффективную работу», – заключил он.

По словам председателя комиссии президиума генерального совета партии по работе с обращениями граждан, вице-спикера совета федерации Галины Кареловой, прежде всего должны быть отработаны графики и составлены четкие списки тех, кто будет проводить прием. «Мы с вами по традиции очень широко включаем представителей законодательных собраний, органов исполнительной власти – всех тех, кто является членами партии», – сказала она.

Еще одна тема, на которую Карелова обратила внимание, – создание дополнительных площадок. «В прошлом году было открыто 22475 таких площадок. Нам важно открыть эти площадки в отдаленных территориях, сельской местности. Гражданам тяжело порой выезжать в региональные центры в силу возраста, да и с транспортом не всегда получается удобно. Поэтому просьба продумать этот вопрос тщательно», – отметила Карелова.

С 27 ноября по 3 декабря в региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева в Южно-Сахалинске, а также в местных приёмных в районах, как и по всей России, пройдёт неделя приёмов граждан, приуроченная ко дню рождения партии «Единая Россия».

Сахалинцы и курильчане смогут обратиться к представителям партии – депутатам всех уровней, в том числе депутату государственной думы ФС РФ, руководителям органов исполнительной власти, главам районов и районным депутатам, специалистам ведомств для решения как социально-общественных, так и личных проблем.

Как рассказала руководитель общественной приёмной на Сахалине, депутат областной думы Наталья Захарчук, на данный момент идёт формирование списков тех, кто будет вести приёмы всю неделю - с понедельника по воскресенье. Идёт также согласование с органами исполнительной и законодательной власти графика приёмов депутатами и ведомствами.

- Мы постараемся привлечь специалистов, отвечающих повестке тех вопросов, с которыми чаще всего обращаются в приёмную наши граждане, - рассказала Наталья Захарчук, - люди должны получить ответы на все свои вопросы. Если проблема затяжная и трудно решаемая, возьмем её под контроль и постараемся найти ответы через консультации с квалифицированными юристами и через запросы в ответственные ведомства. Самыми востребованными сегодня являются вопросы улучшения жилищных условий наших земляков, а особенно реализация прав на жилье молодыми и многодетными семьями. Значит, востребованы будут специалисты министерства соцзащиты, ипотечного агентства, компетентные представители всех заинтересованных в решении проблемы ведомств. Наша задача – дать людям возможность не только в городах, но и в отдаленных поселках получить ответы на свои вопросы.

В ближайшее время информация о приёмах будет размещена на сайте регионального отделения партии и в средствах массовой информации. Уже известно, что 27 ноября в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева пройдет приём специалистов на тему предоставления ипотечных кредитов сахалинским ипотечным агентством при строительстве и приобретении жилья для многодетных семей.