Олег Кожемяко озвучил итоги заседания по взаимодействию районов и управляющих компаний Сахалина
Под руководством главы островного региона Олега Кожемяко в областном центре прошло обсуждение вопроса взаимодействия районов области и местных управляющих компаний. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Выводы по итогам обсуждения данного вопроса с главами муниципальных образований были озвучены следующие: районы не спешат воспользоваться имеющимися мерами поддержки.
Новая система взаимодействия с управляющими компаниями внедрена в регионе по поручению Олега Кожемяко и направлена, в первую очередь, на решение вопросов по формированию комфортной среды в населенных пунктах. Об оказании финансовой поддержки для стимулирования работ по ремонту многоквартирных домов рассказала первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Надежда Мошенцева. Она отметила, что с июля текущего года в области действует порядок предоставления субсидий управляющим компаниям, а также определен механизм распределения средств между муниципальными образованиями, исходя из площади многоквартирных домов, включённых в план ремонта.
- Порядком определены правила подачи заявок, перечень документов, необходимые условия для участия многоквартирных домов в конкурсном отборе. Деньги на эти цели предусмотрены бюджетом. Исходя из размера финансовой поддержки планировалось отремонтировать 665 подъездов, свыше 230-ти входных групп и почти 850 оконных блоков. Однако на сегодняшний день многие муниципальные образования до сих пор не воспользовались ею. В связи с этим работы по ремонту домов управляющими компаниями выполнены лишь на 60%, - отметила Надежда Мошенцева.
Среди районов-аутсайдеров - Долинский, Курильский, Александровск-Сахалинский. Здесь до сих пор не готовы документы на субсидирование управляющих компаний. Губернатор призвал глав муниципальных образований к активной работе и потребовал в течение недели урегулировать все вопросы с оформлением необходимых документов.
- Ваша нерасторопность и бездействие может привести к неосвоенным средствам областного бюджета. Это недопустимо! В итоге пострадают жители ваших районов, ведь цель данного проекта заключалась в создании комфортной среды для проживания людей. Не сидите сложа руки. Если ситуация не изменится, то виновные в затягивании процесса будут привлечены к дисциплинарной ответственности! - резюмировал глава региона.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 13:45 Сегодня Житель Анивского района «сядет» на 10 суток за равнодушие к ребенку
11:10 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялся круглый стол с участием политических партий России
- 13:26 Сегодня У Сахалинской молодежи есть возможность пройти стажировку у депутатов Госдумы
10:25 Сегодня В Ногликах состоялось первенство по вольной борьбе
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
13:07 15 Ноября В Холмске завершено расследование уголовного дела по факту присвоения и растраты в крупном размере
- 16:09 17 Ноября Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
16:50 23 Октября В Южно-Сахалинске состоится открытое первенство по армейскому рукопашному бою
16:16 26 Октября Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске сдался властям
19:47 27 Октября Сахалинская область отвоевала обратно часть денег от СРП
17:33 24 Октября Японские ученые посетили музей книги Чехова
Выбор редакции
- 18:06 Сегодня ФСБ проведет двухдневные учения в Южно-Сахалинске
- 16:44 Сегодня Южно-Сахалинск оказался в конце рейтинга экологичных городов
- 13:45 Сегодня Житель Анивского района «сядет» на 10 суток за равнодушие к ребенку
- 13:26 Сегодня У Сахалинской молодежи есть возможность пройти стажировку у депутатов Госдумы
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?