Олег Кожемяко озвучил итоги заседания по взаимодействию районов и управляющих компаний Сахалина

Под руководством главы островного региона Олега Кожемяко в областном центре прошло обсуждение вопроса взаимодействия районов области и местных управляющих компаний. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Выводы по итогам обсуждения данного вопроса с главами муниципальных образований были озвучены следующие: районы не спешат воспользоваться имеющимися мерами поддержки.

Новая система взаимодействия с управляющими компаниями внедрена в регионе по поручению Олега Кожемяко и направлена, в первую очередь, на решение вопросов по формированию комфортной среды в населенных пунктах. Об оказании финансовой поддержки для стимулирования работ по ремонту многоквартирных домов рассказала первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Надежда Мошенцева. Она отметила, что с июля текущего года в области действует порядок предоставления субсидий управляющим компаниям, а также определен механизм распределения средств между муниципальными образованиями, исходя из площади многоквартирных домов, включённых в план ремонта.

- Порядком определены правила подачи заявок, перечень документов, необходимые условия для участия многоквартирных домов в конкурсном отборе. Деньги на эти цели предусмотрены бюджетом. Исходя из размера финансовой поддержки планировалось отремонтировать 665 подъездов, свыше 230-ти входных групп и почти 850 оконных блоков. Однако на сегодняшний день многие муниципальные образования до сих пор не воспользовались ею. В связи с этим работы по ремонту домов управляющими компаниями выполнены лишь на 60%, - отметила Надежда Мошенцева.

Среди районов-аутсайдеров - Долинский, Курильский, Александровск-Сахалинский. Здесь до сих пор не готовы документы на субсидирование управляющих компаний. Губернатор призвал глав муниципальных образований к активной работе и потребовал в течение недели урегулировать все вопросы с оформлением необходимых документов.

- Ваша нерасторопность и бездействие может привести к неосвоенным средствам областного бюджета. Это недопустимо! В итоге пострадают жители ваших районов, ведь цель данного проекта заключалась в создании комфортной среды для проживания людей. Не сидите сложа руки. Если ситуация не изменится, то виновные в затягивании процесса будут привлечены к дисциплинарной ответственности! - резюмировал глава региона.