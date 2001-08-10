В Южно-Сахалинске состоялся круглый стол с участием политических партий России

В избирательной комиссии области состоялся круглый стол с участием представителей региональных отделений местных политических партий и представителей аппарата центральной избирательной комиссии РФ, посетивших остров с рабочим визитом. Об этом ТИА «Острова» рассказали в избирательной комиссии Сахалинской области.

Открывая работу круглого стола, председатель областной избирательной комиссии Виктория Черкасова призвала участников к откровенному диалогу безо всяких запретных тем.

«Мы с Вами прошли серьезное испытание политической системы Сахалинской области на прошедших выборах депутатов Сахалинской областной думы в сентябре этого года. Впереди, в марте 2018 года, выборы президента России и нам с вами нужен открытый диалог обо всех имеющихся проблемах и способах их решения» - сказала Виктория Черкасова.

В разговоре о текущем состоянии избирательной системы и ее будущем приняли участие представители девяти региональных политических объединений. Вместе с тем, итоги прошедшего в области единого дня голосования 10 сентября 2017 года первым подвел председатель общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

«Общественная палата Сахалинской области становится активным участников всех избирательных процессов, проходящих на территории области», - отметил Владимир Иконников, - «На прошедших в сентябре выборах депутатов Сахалинской областной думы представители общественной палаты контролировали ход голосования на избирательных участках, следили за соблюдением прав избирателей, свободного и равного доступа граждан к избирательным участкам».

В ближайшее время контроль со стороны общественной палаты Сахалинской области за выборами будет только усилен. По информации Владимира Иконникова в ближайшее время в избирательное законодательство будут внесены изменения, позволяющие общественным палатам назначать своих наблюдателей на избирательные участки, что должно повысить прозрачность и легитимность выборов.

Живой отклик среди участников круглого стола вызвало выступление председателя Сахалинского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Ирины Репиной. Ирина Геннадьевна вместе со сторонниками партии участвовала в выборах депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва и не понаслышке знает о трудностях избирательного процесса. Основная сложность – в сборе подписей избирателей.

«Наше региональное отделение одно из немногих собирало подписи избирателей в поддержку своего выдвижения на прошедших в сентябре выборах. Вы не представляете, насколько это сложно. Как только заходит речь о предоставлении избирателем своих персональных данных таких, как номер паспорта или адрес места жительства даже те, кто тебя лично знает, отказывают в подписи. А ведь это требование избирательного закона», - отмечает Ирина Репина.

Коллегу поддерживает председатель регионального отделения всероссийской политической партии «Родина» в Сахалинской области Анатолий Жук. «Наше региональное отделение партии также собирало подписи избирателей на прошедших выборах в облдуму. Да мы собрали подписи и были зарегистрированы для участия в выборах, но считаю перечень требований к партиям на этапе подготовки к выборам чрезмерным. Нужно облегчать избирательное законодательство», - сказал Анатолий Жук.

Член КПРФ Владимир Парамошкин пожаловался на сложности в организации работы нотариусов при заверении доверенностей уполномоченных представителей политических партий. Впрочем, его не поддержал председатель Сахалинского регионального отделения партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» Сергей Бых, отметив, что эти вопросы можно решить в рабочем порядке.

Рекомендации о способах реализации политическими партиями своих избирательных прав были даны начальником управления организации избирательного процесса аппарата ЦИК России Еленой Орловской. Качественная подготовка политическими партиями документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов, соблюдение требоваАний к предвыборной агитации, привлечение к наблюдению на выборах максимального числа наблюдателей – это те механизмы, которые помогут политическим партиям наравне конкурировать на выборах любого уровня.