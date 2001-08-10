У Сахалинской молодежи есть возможность пройти стажировку у депутатов Госдумы

В августе на форуме «Территория Смыслов на Клязьме», в ходе встречи делегации «Молодой гвардии Единой России» с членами фракции «ЕР» в Госдуме, родилась идея пригласить ребят на стажировку к депутатам фракции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии.

После практики депутаты рассмотрят возможность оформить молодых людей помощниками на общественных началах.

«Президиум фракции одобрил запуск нашего проекта стажировок молодых людей у депутатов фракции «Единая Россия» в рамках работы на региональной неделе, - сообщил сегодня, 20 ноября, по итогам заседания президиума заместитель председателя государственной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. – На форуме «Территория Смыслов на Клязьме» на встрече с делегацией «Молодой гвардии Единой России» с депутатами фракции появилась идея обмена опытом с молодыми ребятами, пригласить их на стажировку к депутатам фракции. После успешной практики депутаты рассмотрят возможность оформить ребят помощниками на общественных началах. Был проведен отбор центральным штабом МГЕР, в итоге более 150 человек попали в этот список. И мы, в соответствии с регионами избрания, профессиональными интересами депутатов, проживания ребят, предлагаем на предстоящей региональной неделе провести стажировку. Это взаимовыгодное сотрудничество: молодые люди могут быть полезны и как коммуникаторы с молодежью на территории, могут помочь и в работе с обращениями граждан».

- Идея, безусловно, интересная и полезная для той части сахалинской молодежи, которая занимается общественно-политической деятельностью. Это шанс получить реальный опыт практической работы в тандеме с действующими парламентариями. Я сам начинал именно в качестве помощника депутата на общественных началах, что помогло мне глубже вникнуть как в нормотворческий процесс, так и в работу депутатов с избирателями. В свою очередь, для депутатов важно знать мнение молодежи по различным аспектам развития островного региона, необходимо использовать любые возможности выстраивать диалог, - считает председатель молодежного парламента Сахалинской области, руководитель Сахалинского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Николай Литус.