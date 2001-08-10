У Сахалинской молодежи есть возможность пройти стажировку у депутатов Госдумы
В августе на форуме «Территория Смыслов на Клязьме», в ходе встречи делегации «Молодой гвардии Единой России» с членами фракции «ЕР» в Госдуме, родилась идея пригласить ребят на стажировку к депутатам фракции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии.
После практики депутаты рассмотрят возможность оформить молодых людей помощниками на общественных началах.
«Президиум фракции одобрил запуск нашего проекта стажировок молодых людей у депутатов фракции «Единая Россия» в рамках работы на региональной неделе, - сообщил сегодня, 20 ноября, по итогам заседания президиума заместитель председателя государственной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. – На форуме «Территория Смыслов на Клязьме» на встрече с делегацией «Молодой гвардии Единой России» с депутатами фракции появилась идея обмена опытом с молодыми ребятами, пригласить их на стажировку к депутатам фракции. После успешной практики депутаты рассмотрят возможность оформить ребят помощниками на общественных началах. Был проведен отбор центральным штабом МГЕР, в итоге более 150 человек попали в этот список. И мы, в соответствии с регионами избрания, профессиональными интересами депутатов, проживания ребят, предлагаем на предстоящей региональной неделе провести стажировку. Это взаимовыгодное сотрудничество: молодые люди могут быть полезны и как коммуникаторы с молодежью на территории, могут помочь и в работе с обращениями граждан».
- Идея, безусловно, интересная и полезная для той части сахалинской молодежи, которая занимается общественно-политической деятельностью. Это шанс получить реальный опыт практической работы в тандеме с действующими парламентариями. Я сам начинал именно в качестве помощника депутата на общественных началах, что помогло мне глубже вникнуть как в нормотворческий процесс, так и в работу депутатов с избирателями. В свою очередь, для депутатов важно знать мнение молодежи по различным аспектам развития островного региона, необходимо использовать любые возможности выстраивать диалог, - считает председатель молодежного парламента Сахалинской области, руководитель Сахалинского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Николай Литус.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 13:45 Сегодня Житель Анивского района «сядет» на 10 суток за равнодушие к ребенку
11:10 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялся круглый стол с участием политических партий России
- 13:26 Сегодня У Сахалинской молодежи есть возможность пройти стажировку у депутатов Госдумы
10:25 Сегодня В Ногликах состоялось первенство по вольной борьбе
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
13:07 15 Ноября В Холмске завершено расследование уголовного дела по факту присвоения и растраты в крупном размере
- 16:09 17 Ноября Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
16:50 23 Октября В Южно-Сахалинске состоится открытое первенство по армейскому рукопашному бою
16:16 26 Октября Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске сдался властям
19:47 27 Октября Сахалинская область отвоевала обратно часть денег от СРП
17:33 24 Октября Японские ученые посетили музей книги Чехова
Выбор редакции
- 18:06 Сегодня ФСБ проведет двухдневные учения в Южно-Сахалинске
- 16:44 Сегодня Южно-Сахалинск оказался в конце рейтинга экологичных городов
- 13:45 Сегодня Житель Анивского района «сядет» на 10 суток за равнодушие к ребенку
- 13:26 Сегодня У Сахалинской молодежи есть возможность пройти стажировку у депутатов Госдумы
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?