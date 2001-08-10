В Южно-Сахалинске обсудили применение избирательных новаций

В областном центре прошел большой семинар-совещание председателей избирательных комиссий Дальневосточного федерального округа по вопросам применения избирательных новаций на предстоящих в марте 2018 года выборах президента Российской Федерации. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ИК Сахалинской области.

Хозяйкой мероприятия выступила местная избирательная комиссия, первой, из числа дальневосточных избиркомов, применившая новое избирательное законодательство. Его протестировали на прошедших в сентябре выборах депутатов местной областной думы. За опытом проведения выборов на Сахалин приехали представители избирательных комиссий Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области.

Семинар был поддержан ЦИК России в лице начальника управления организации избирательного процесса аппарата ЦИК России Елены Орловской и начальника организационного отдела управления организации избирательного процесса аппарата ЦИК России Натальи Артыкаевой.

Основные вопросы участников мероприятия касались, прежде всего, организации нового порядка голосования избирателей по месту нахождения. Данный порядок был впервые применен на выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года всего в двадцати субъектах Российской Федерации, в том числе, и в Сахалинской области.

Напомним, что новый порядок голосования по месту нахождения предполагает подачу избирателем заявления в соответствующую территориальную избирательную комиссию о желании голосовать не по месту своего постоянного жительства. Такое заявление должно быть подано в ТИК не ранее, чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Кроме этого, такое же заявление допускается подать и в участковую избирательную комиссию в установленный для этого срок.

Избирательная комиссия, обработав заявление, сообщит избирателю адрес и номер избирательного участка, ближайшего к месту нахождения избирателя в день голосования, на котором он и сможет проголосовать.

Аналогичные заявления можно подавать в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и, даже, с помощью единого портала госуслуг.

Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова отметила, что апробация нового порядка прошла в области успешно, а всего им воспользовалось около 2600 избирателей.

Вместе с тем, с учетом проведенных осенью избирательных кампаний к выборам президента России порядок уже доработан. В частности, участковые избирательные комиссии будут работать на прием заявлений целых 20 дней, а порядок их заполнения будет упрощен.

Особое внимание у участников семинара вызвали практические занятия по приему и заполнению заявлений, которые были организованы Южно-Сахалинской городской территориальной избирательной комиссией.

Коллеги из центральной избирательной комиссии РФ в течение всего семинара корректировали правильность действий членов избирательных комиссий, делились обобщенным опытом применения нового порядка на прошедших выборах в России.

Участниками семинара отмечен высокий уровень организации обучения, большая практическая польза от полученных знаний и представленных материалов.