Областные власти укрепят сотрудничество с компанией «Шлюмберже»

Власти Сахалинской области намерены укреплять сотрудничество с крупнейшей в мире нефтесервисной компанией «Шлюмберже». Как рассказал ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора, об этом сегодня в ходе рабочей встречи с представителями международной корпорации заявил Олег Кожемяко.

История взаимоотношений «Шлюмберже» с Сахалинской областью ведет свой отсчет с 1977 года, когда при участии компании были пробурены первые разведочные скважины на островном шельфе. В 1996 году открылось ее постоянное представительство в регионе. А в последующий период начали работать производственные базы в Холмске и Южно-Сахалинске, а также цех по обслуживанию электрических центробежных насосов в Охе. Мощности объектов используются для обслуживания шельфовых нефтегазовых проектов, в том числе «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

В области компания установила 30 мировых индустриальных рекордов, построила более 130 скважин на шельфе, внедрила более 40 новых для России технологических решений. Общий объем инвестиций в создание производственной инфраструктуры составил около 3,6 миллиарда рублей.

В список поставщиков «Шлюмберже» входят более 300 предприятий, из них 210 - российские.

В штате сотрудников компании сегодня насчитывается около 800 человек, более половины из этого количества – сахалинцы.

- Для нас – это ключевой момент. Доля российских специалистов остается на высоком уровне, она будет расти и дальше, - сообщил Денис Петраков, вице-президент компании по персоналу в России и Центральной Азии.

Он выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с региональным правительством в сфере образования. Совместные проекты позволяют вести на острове подготовку специалистов необходимых компетенций для нефтегазовой отрасли. Ранее компания предоставила специализированное программное обеспечение для обучения студентов технического нефтегазового института Сахалинского госуниверситета. Были проведены семинары и для преподавателей вуза.

Еще один образовательный проект ориентирован на школьников. Учащимся, которые желают связать жизнь со сферой добычи углеводородов, предоставляются образовательные наборы и материалы, а также электроника для программирования и создания роботов. Участниками этой программы сегодня являются лицей №2 Южно-Сахалинска и охинская школа №1.

- Мы всецело поддерживаем те начинания, которые вы реализуете на Сахалине и готовы в дальнейшем наращивать объемы сотрудничества. Уверен, что имеющийся у компании богатый технологический опыт может использоваться шире. Например, через совместное создание центров компетенций, где будут проходить подготовку сотрудники нефтегазовой сферы. Думаю, встав на этот путь, мы добьемся положительных результатов, сформировав достойную смену квалифицированных специалистов из числа молодежи для работы на шельфовых проектах острова, - сказал Олег Кожемяко, обращаясь к представителям «Шлюмберже».