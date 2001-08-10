Сергею Подоляну предложено вернуться на должность заместителя губернатора Сахалинской области
Сергею Подоляну предложено вернуться в региональное правительство в должности заместителя губернатора Сахалинской области. Связано это с необходимостью представления и защиты областных интересов на федеральном уровне, координации деятельности органов исполнительной власти в ходе реализации целевой программы по развитию Курильских островов на 2016 - 2025 годы, а также закона «О свободном порте Владивосток». Об этом ТИА «Острова» рассказал пресс-секретарь губернатора области.
Ранее Сергей Подолян работал в должности заместителя председателя правительства Сахалинской области. В сентябре 2017 года был избран депутатом областной думы по девятому избирательному округу (Курильский, Южно-Курильский и Корсаковский районы).
Сделанное губернатором предложение вернуться в правительство региона в новом статусе продиктовано изменившимися обстоятельствами, в том числе касающимися островного бюджета и задачами по отстаиванию интересов Сахалинской области на федеральном уровне. Олег Кожемяко подчеркнул, что рассчитывает на опыт Сергея Подоляна, зарекомендовавшего себя как эффективного управленца. Особую значимость при выполнении служебных задач для нового заместителя губернатора должны представлять предложения, полученные от сахалинцев и курильчан в ходе прошедшей избирательной кампании. Сергей Подолян самым тщательным образом ознакомился с проблемами округа, в котором баллотировался.
- Уверен, работа в новой должности позволит вам реализовать намеченные планы по развитию данных территорий и решить целый комплекс вопросов, связанных с отстаиванием интересов Сахалинской области на федеральном уровне. Одна из центральных задач - активно работать с правительством России и федеральными органами власти по возвращению в 2019 и 2020 годах ранее существовавшей пропорции распределения налога на прибыль по проекту «Сахалин-2», - подчеркнул Олег Кожемяко в ходе встречи со своим новым заместителем. - Рассчитываю, что вы задействуете в работе весь свой опыт и управленческий потенциал. Со своей стороны обещаю полную поддержку по всем направлениям.
Сергей Подолян принял предложение губернатора о новой должности. Комментируя предстоящее назначение, он отметил:
«Действительно, ситуация, сложившаяся с сахалинским бюджетом, сегодня требует изменения курса в работе регионального правительства и перенастройки взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. Мне понятны задачи и объем предстоящей деятельности, касающейся защиты интересов области на федеральном уровне. Также в мои полномочия войдет координация работы по социально-экономическому развитию Корсаковского округа, на который распространен режим свободного порта Владивосток, реализации федеральной целевой программы «Курилы» и одноименной территории опережающего развития. Особое внимание я намерен уделить анализу практики применения законов о рыболовстве и об аквакультуре в области. Мы договорились с губернатором, что данные вопросы буду рассматривать в первую очередь».
Сергей Подолян поблагодарил избирателей, отдавших за него голоса на прошедших этой осенью выборах в законодательное собрание Сахалина. И заверил их в том, что в новой должности приложит все усилия для того, чтобы полученные от жителей наказы реализовывались в приоритетном порядке.
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