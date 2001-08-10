Александр Шарифулин получил новую должность в областной думе

Депутат областной думы, заместитель руководителя регионального отделения «Молодой гвардии» Александр Шарифулин избран заместителем председателя постоянного комитета по экономическому развитию регионального парламента. Как сообщили ТИА «Острова» в движении «Молодая гвардия», члены постоянного комитета единогласно проголосовали за его кандидатуру, а сегодня решение было принято большинством голосов на пленарном заседании Сахалинской областной думы. Данное решение принято на основании Закона Сахалинской области от 18 ноября 2013 года № 103-ЗО «О постоянных комитетах Сахалинской областной думы».

- Я признателен коллегам за оказанное доверие и надеюсь на конструктивное сотрудничество. Для меня это ответственное назначение, которое требует постоянного наращивания знаний, компетентности. Я приложу все свои силы и опыт для решения экономических вопросов Сахалинской области, - сказал Александр Шарифулин.

- Сегодня законодательные органы все больше обновляются за счет молодежи. Это очень перспективная тенденция, ведь у молодых парламентариев есть новые взгляды, идеи по определению стратегии развития региона. А для тех ребят, кто сейчас только начинает свою общественную деятельностью в рядах «Молодой гвардии», это пример профессионального роста в региональной политике. Мы поздравляем Александра Шарифулина с назначением и желаем ему успехов в дальнейшей законотворческой работе, - отметил руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Николай Литус.