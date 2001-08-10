Мэр Южно-Сахалинска провел совещание в детской музыкальной школе

Сергей Надсадин и руководители управлений культуры, капитального строительства, департамента городского хозяйства обсудили ряд вопросов, касающихся текущей работы по созданию комфортных условий для учащихся и педагогов центральной детской музыкальной школы (ЦДМШ).

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, начальник управления культуры Ирина Герасимова сообщила, что необходимо решить вопрос с парковочными местами в районе ЦДМШ, а также предусмотреть пешеходный переход и тротуарное ограждение для безопасности детей. При этом подходящее место для организации парковки имеется - это территория напротив школы, оставшаяся свободной после сноса аварийного дома. Сергей Надсадин поручил специалистам МКП «Горархитектура» подготовить проект благоустройства прилегающей территории с учетом того, что в 2018 году снос аварийных домов по ул. Невельской будет продолжен и освобождающиеся участки также необходимо охватить благоустройством. Что касается тротуарных ограждений, департаменту городского хозяйства поручено установить их в ближайшее время.

Директор ЦДМШ Марина Даровская рассказала, что сейчас весь коллектив, ученики и родители очень ждут продолжения строительства второго учебного корпуса. Появление дополнительных классов, концертного зала, студии звукозаписи откроет перед музыкальной школой большие перспективы и возможности для развития: можно будет говорить о создании сахалинской фортепианной и скрипичной школ, развитии оркестрового отделения.

Сергей Надсадин подчеркнул, что вопрос продолжения строительства очень важен для администрации города. Его финансирование предполагалось из областного и городского бюджетов. Однако в связи с тем, что на сегодняшний день проект не исполнен (не пройдена госэкспертиза), в 2018 году средства на реализацию предусмотрены не были. Это вызывает определенные опасения, но в мэрии работают над сложившейся ситуацией. Как только проект будет готов, администрация Южно-Сахалинска с результатами и обоснованием стоимости строительства обратится в правительство области с целью выделения необходимых средств, а также изыщет средства для софинансирования в городском бюджете. При этом разбивать на этапы работы не планируют: учебный корпус и концертный зал будут возводить одновременно.

В ходе совещания озвучили просьбу не сносить оставшийся корпус старого здания школы, а организовать в нем общежитие для специалистов, которых планируется привлекать на работу в учреждение. Этот вопрос будет рассмотрен. Также по итогам совещания даны поручения управлению капитального строительства и подрядной организации устранить недостатки, которые выявились в процессе эксплуатации здания. Для защиты от внешнего воздействия участки стен, которые не облицованы фасадом (места примыкания будущего второго корпуса), на зиму закроют.